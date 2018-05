Preud'homme confirme avoir discuté avec Venanzi, Martinez prolongé chez les Diables?

L'information fait les choux gras de la presse ce jeudi matin. Michel Preud'homme s'est confié dans le Nieuwsblad et a abordé, sans tabou, tous les dossiers chauds dont notamment son futur. Les Diables, le Standard,... le Belge est annoncé à la tête de plusieurs équipes. Du côté de Liège, on n'avait pas encore la confirmation officielle que l'ex-gardien était une piste envisagée par la direction. On en a maintenant la certitude, grâce au principal intéressé: "Les premiers contacts datent d’il y a quelques mois. J'ai discuté avec le président Venanzi. Il y a donc eu des discussions mais je n’ai plus de nouvelles ces derniers temps. Je verrai ce qui arrive" annonce Michel Preud'homme. "C’était dans une période où le club n’était pas dans une position favorable. Je lui ai répondu que c’était une possibilité que je pouvais garder ouverte mais seulement à partir de la saison prochaine. Le Standard est évidemment plus qu'une option si le club décide de revenir vers moi. " complète-t-il dans Sudpresse.

Etant donné qu'il ne reste maintenant plus que 4 matches avant la fin de la saison, on est donc proche d'arriver dans la phase concrète, la période décisionnelle: "À l’heure actuelle, j’ai plusieurs propositions de l’étranger mais le Standard est évidemment plus qu’une option si le club décide de revenir vers moi."

"A l'Union belge, ils ont fait comprendre qu’ils ne prendraient pas de décision avant la fin de la Coupe du Monde" complète le technicien dans le Nieuwsblad. "Je n’attendrai pas jusque-là. Je travaillerai la saison prochaine. J’ai profité mais je veux recommencer."

Les déclarations ont le mérite d'être sans équivoque et apportent aussi une clarification sur la situation de Roberto Martinez à la tête des Diables Rouges. Selon La Capitale, le profil de Michel Preud'homme ne fait plus l'unanimité au sein de l'Union belge. Des discussions ont bien été entamées avec Bart Verhaeghe en mars, puis avec Mehdi Bayat, qui avait pourtant annoncé sur le plateau de la Tribune le 16 avril dernier "ne pas être au courant de rencontres entre Michel Preud'homme et la Fédération".

Mais suite à l'intérêt manifesté par le Standard, Michel Preud'homme a temporisé et Roberto Martinez lui-même "s’est engouffré dans la brèche ouverte par l’indécision de Preud’homme entre la proposition en or que lui fait Venanzi au Standard et la perspective de devoir batailler ferme à la Fédération pour s’imposer, lui et son salaire à la Wilmots" explique un haut dignitaire de l'Union Belge.

Roberto Martinez a l'avantage de connaitre la maison de verre et son expérience joue pour lui. Au plus les jours avancent, au moins la Fédération aura de temps pour se retourner et dénicher un profil aussi compétent et expérimenté pour lui succéder. L'actuel sélectionneur national est donc toujours dans le jeu et pourrait prolonger son aventure à la tête des Diables. Si aucune certitude n'est acquise, c'est en tous cas en bonne voie.