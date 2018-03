Préparation en deux temps pour les Diables rouges avant d'affronter l'Arabie Saoudite

Ce lundi, les Diables rouges se retrouvent au Centre National à Tubize afin de poursuivre leur préparation en vue de la Coupe du Monde en Russie.

Après le Mexique (3-3) et le Japon (1-0) en novembre, c'est l'Arabie Saoudite (69ème au classement FIFA) qui va, cette fois, défier la Belgique au Stade Roi Baudouin le 27 mars. L'occasion d'effectuer les derniers essais ou de peaufiner certains automatismes. Ce rassemblement est d’autant plus important qu’il s’agit du dernier avant l’annonce de la liste des 23 qui se rendront en Russie en juin prochain.

La préparation va se dérouler en deux temps en tenant compte de différents paramètres (temps de jeu, …). "En Chine (où évoluent Axel Witsel et Yannick Carrasco) et aux Etats-Unis (Laurent Ciman), le championnat commence seulement. En Europe, la saison bat son plein et il y a les Coupes", a souligné Roberto Martinez, le coach fédéral.

De ce lundi 19 mars au jeudi 22, c’est le travail individuel qui sera prépondérant. En fonction des minutes jouées ce week-end notamment, le programme sera différent pour les différents joueurs sélectionnés. Seront donc principalement concernés des éléments tels que Toby Alderweireld (2 matches dans les jambes seulement en 2018), Marouane Fellaini (qui revient dans le coup après une blessure au genou) ou encore Thomas Vermaelen (incertain suite à une blessure à la cheville).

Les Lukaku, Hazard, De Bruyne et autres joueurs titulaires dans leur club seront quelque peu épargnés. "Je pense que ça fera du bien aux joueurs de faire un petit break mental - tout en continuant à travailler dur - à ce moment de la saison", a insisté Roberto Martinez.

Et de préciser encore : "Ce sera aussi l'occasion de rafraîchir quelques points avec les joueurs, vu que le dernier rassemblement remonte au mois de novembre".

Ces quatre premiers jours de préparation s’effectueront à huis clos !

La deuxième phase commencera le vendredi 23 mars. Ce jour-là, tous les Diables seront présents à l’entraînement (qui sera ouvert au public à 17h30 au Belgian Football Centre de Tubize, 1.600 places sont disponibles). Ce sera en quelque sorte le coup d’envoi de la préparation du match contre l’Arabie Saoudite, un match "idéal" selon le coach espagnol. "Les Saoudiens apporteront au Mondial un enthousiasme semblable à celui que nous retrouverons contre Panama et la Tunisie, nos adversaires en Coupe du monde", considère-t-il.

A cette occasion, Roberto Martinez aura l’opportunité d’effectuer six changements pendant la rencontre.

Après l'Arabie Saoudite, les Belges poursuivront leur préparation contre le Portugal, champion d'Europe (2 juin), l'Égypte (6 juin) et le Costa Rica (11 juin). Les Diables rejoindront leur camp de base en Russie le 13 juin, cinq jours avant le début de leur compétition.