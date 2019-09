Premières minutes pour Verschaeren, plus jeune "capé" chez les Diables depuis Romelu Lukaku -... Yari Verschaeren (86e) et Benito Raman (90e) ont disputé leurs premières minutes sous la vareuse des Diables rouges ce lundi soir face à l’Ecosse (4-0). A 18 ans et 57 jours, Verschaeren est devenu le plus jeune joueur à débuter chez les Diables depuis Romelu Lukaku en 2010. Voilà qui vient récompenser ses prestations avec le Sporting d’Anderlecht depuis un peu plus d’une saison. Il s’est procuré une frappe, forçant le gardien adverse à se coucher.