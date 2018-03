Première sélection pour Limbombe, Carrasco et Kompany de retour chez les Diables, Benteke absent

Ce vendredi midi, Roberto Martinez a dévoilé sa sélection en vue de la rencontre amicale que les Diables Rouges disputeront contre l’Arabie Saoudite le mardi 27 mars au Stade Roi Baudouin.

Pour le sélectionneur national, cette rencontre face aux Saoudiens est l’occasion d’effectuer les derniers tests et de prendre le pouls de son effectif avant de devoir trancher et d’établir sa liste des 23 Diables qui s’envoleront le 13 juin prochain pour la Russie.



Le coach espagnol a appel à un groupe de 28 joueurs comprenant des éléments en manque de temps de jeu et donc de rythme (comme Alderweireld ou Fellaini). Les entraînements de mardi, mercredi et jeudi prochains seront d’ailleurs réservés à ces joueurs alors que les autres Diables seront épargnés et pourront ainsi souffler.La question est de savoir si Roberto Martinez va appeler un joueur qui n’a pas encore figuré dans ses précédentes sélections. La réponse est affirmative puisque le technicien espagnol a décidé de tester Anthony Limbombe, très performant avec le FC Bruges. Il pourrait constituer une option supplémentaire sur le flanc gauche, une position où les Diables ne sont pas riches. Limbombe, qui compte une vingtaine de sélections en catégories d'âge, va découvrir les Diables à 23 ans. Pion essentiel dans le schéma tactique d'Ivan Leko (comparable à celui de Martinez), il a inscrit 6 buts et délivré 6 passes décisives en Pro League.