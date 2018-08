Première sélection post-Mondial de Martinez pour les débuts en Ligue des Nations

C'est ce vendredi à Tubize que Roberto Martinez dévoilera sur le coup de midi sa première sélection après la troisième place historique de la Belgique lors du défunt Mondial russe. Pour cette première trêve internationale de la saison, les Diables Rouges affronteront d'abord l'Écosse en match de préparation à Glasgow le 7 septembre avant de défier l'Islande à Reykjavik à l'occasion de la première journée de compétition en Ligue des Nations.

Hormis Steven Defour et Radja Nainggolan, qui ont déjà annoncé leur retraite internationale, le sélectionneur catalan pourra compter sur Vincent Kompany, Mousa Dembélé et Marouane Fellaini, tous finalement bien décidés à continuer l'aventure sous le maillot des Diables.

Martinez devra toutefois composer avec l'absence de Kevin De Bruyne, blessé au genou et écarté jusqu'en novembre. Certains Diables présents en Russie ne jouent presque pas depuis le début de saison, comme Thomas Vermaelen et Simon Mignolet, ou encore Leander Dendoncker, fraîchement arrivé à Wolverhampton, et Dedryck Boyata, qui a longtemps voulu quitter le Celtic Glasgow. Pourtant transféré 35 millions d'euros au Real Madrid, Thibaut Courtois n'a pas encore joué pour les Merengue alors qu'Adnan Januzaj et Nacer Chadli sont blessés depuis la Coupe du monde.

Ces incertitudes planant sur les uns et les autres, il se pourrait donc que la liste de Martinez comporte quelques nouveaux noms parmi lesquels Timothy Castagne (Atalanta), Dennis Praet (Sampdoria), Hans Vanaken (Club de Bruges) ou Leandro Trossard (Genk).

L'Espagnol de 45 ans devrait également clarifier la situation autour de son staff. Son T2 Graeme Jones est parti pour West Bromwich Albion alors que Thierry Henry, T3, a été annoncé du côté de plusieurs clubs cet été.

Toujours est-il que les Diables Rouges n'auront qu'un match amical en Écosse afin de préparer au mieux leur entrée en lice en Ligue des Nations, nouvelle compétition continentale appelée à remplacer les amicaux.

Tombée dans le groupe 2 de la Ligue A, la Belgique défiera l'Islande et la Suisse à deux reprises. Les quatre vainqueurs de groupes en Ligue A se disputeront le premier titre lors des demies (5-6 juin 2019) et de la finale (9 juin 2019).

A noter que la Ligue des Nations délivrera, dans chaque Ligue, un ticket pour l'Euro 2020, dont les qualifications débuteront en mars 2019.