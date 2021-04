Premier League : Castagne inscrit son 2e but de la saison face au Palace de Benteke, Batshuayi à nouveau oublié

3e de Premier League et engagé dans une lutte féroce pour arracher une place en Ligue des Champions, Leicester accueillait Crystal Palace (13e) ce lundi soir avec la ferme intention de ne pas perdre des plumes importantes.

Et si les Foxes ont été cueillis à froid en tout début de match par un but de Zaha (12'), ils ont trouvé les ressources nécessaires pour égaliser après la mi-temps. Et une fois n'est pas coutume, l'homme providentiel offensif de Leicester se nomme Timothy Castagne.

Idéalement trouvé par Iheanacho, le Diable rouge a déclenché une superbe frappe en première intention qui est venue se loger dans la lucarne et qui n'a laissé aucune chance à Guaita, le gardien des Eagles.

C'est le 2e but de la saison pour Castagne et il fait un bien fou à son équipe, malmenée par le Palace d'un Christian Benteke (titulaire) et Michy Batshuayi (à nouveau sur le banc). On notera que Leicester est finalement parvenue à arracher la victoire au bout du suspense grâce à l'excellent Iheanacho (2-1).