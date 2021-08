Premier League : 15 minutes de jeu et bingo ! Le premier but de Romelu Lukaku pour son retour avec Chelsea (vidéo)

Insatiable Romelu Lukaku ! Pour son grand retour sous le maillot de Chelsea, le Diable rouge n'a mis que 15 minutes pour trouver la mire et déjà placer les Blues sur les bons rails face à Arsenal.

Parfaitement placé sur un centre à ras de terre de Reece James, Lukaku a profité de la sortie approximative de Leno pour tranquillement placer le ballon au fond du but vide, inscrire son 1e but de la saison et (déjà) confirmer qu'il est toujours en forme olympique.

De très bon augure pour notre compatriote, bien décidé à prouver que les Blues avaient eu tort (à l'époque de son premier passage) de ne pas lui faire confiance.