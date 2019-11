Premier assist de la saison pour Castagne avec l'Atalanta

Thimothy Castagne a signé son premier assist de la saison samedi à l’occasion de la victoire 0-3 de l’Atalanta face à Brescia dans le derby lombard de la 14e journée de Serie A. Sorti du banc face à la Juventus la semaine dernière et contre Zagreb mardi, le Diable rouge était titulaire pour ce match en déplacement et a pleinement saisi sa chance. Après 26 minutes, il a accéléré sur son flanc droit avant de placer un centre parfait sur la tête Mario Pasalic, auteur des deux premiers buts de 'La Dea' (26e et 61e). Josip Ilicic a arrondi le score dans les arrêts de jeu (90e+2).

Victorieux en Ligue des champions en semaine, les Bergamasques ont emmagasiné l’enthousiasme nécessaire pour mettre fin à quatre matches sans victoire en Serie A. Au classement – en attendant les autres matches du week-end – l’Atalanta est 6e avec 25 points à dix longueurs de la Juventus.