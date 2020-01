Praet encore décisif avec Leicester mais battu pour la 2e fois de rang

Buteur la semaine dernière face à Southampton, Dennis Praet s’est à nouveau montré décisif ce week-end en s’offrant une passe décisive avec Leicester. Le Diable rouge ne peut pourtant pas s’en réjouir car, comme la semaine dernière, les Foxes ont laissé filer les trois points en s’inclinant 2-1 contre Burnley.

Titulaire, Praet a récupéré un ballon dans l’entre-jeu à la 33e minute pour le transmettre à Harvey Barnes, auteur du but du 0-1 (33e). La réaction de Burnley s’est vérifiée en deuxième période avec des buts de Chris Wood (56e) et Ashley Westwood (79e). Entre ces deux buts, Jamie Vardy a eu l’opportunité de marquer un deuxième but pour les Foxes mais a manqué un penalty (68e).

Sur le banc en début de rencontre, Youri Tielemans est monté au jeu à la 74e minute pour remplacer Dennis Praet. Au classement, Leicester (45 pts) quitte la deuxième place pour la laisser à Manchester City (48 pts). Il garde néanmoins une marge de six points sur Chelsea, battu par Newcastle samedi.