Pour Roberto Martinez, l'Euro U21 est très important pour les Espoirs

Les Espoirs de Johan Walem se préparent pour la phase finale de l'Euro U21 en juin en Italie et à Saint-Marin. Un rendez-vous important que la Belgique n'a plus connu dans cette catégorie depuis 2007. Un moment doublement important puisqu'il est qualificatif aussi pour les Jeux Olympiques de Tokyo en 2020.

Pour Roberto Martinez, disputer la phase finale d'un grand événement est primordial dans la carrière d'un jeune joueur. "Cela fait plus de dix ans que la Belgique n'a plus disputé la phase finale, déjà c'est une occasion unique pour un jeune joueur et c'est très important pour son avenir d'apprendre à être compétitif dans un grand tournoi", a expliqué le sélectionneur national vendredi à Tubize.

Un moment pressenti chez les Diables, Zinho Vanheusden, le défenseur du Standard, est bien dans la sélection de Johan Walem qui a confié que les échanges avec Roberto Martinez ont été courts sur le fait de savoir s'il fallait intégrer des Espoirs déjà parmi les Diables. "Nous sommes sur la même longueur d'onde. Notre tâche est de donner des objectifs à nos joueurs. Zinho doit encore prester un certain temps avec les Espoirs. L'Euro se profile et c'est du haut niveau, c'est donc très intéressant pour lui", a confié Johan Walem.

"Vous citez Zinho, mais il y a 4 ou 5 autres noms concernés aussi", a repris Roberto Martinez. "C'est notre responsabilité de lancer de jeunes joueurs. Mais c'est notre responsabilité aussi de les lancer quand ils sont fin prêts. Ils ne peuvent pas laisser passer l'occasion de jouer une phase finale d'un grand évènement. Cela les prépare très bien pour la suite de leur carrière. Ce sera très profitable, pour eux, mais aussi pour les Diables au moment où ils rejoindront le groupe."

La Belgique joue au Danemark mercredi avec les Espoirs, en préparation alors que les Diables Rouges affrontent la Russie jeudi puis jouent à Chypre dimanche pour leurs deux premières rencontres de qualifications pour l'Euro 2020.

Les U21 participeront pour la troisième fois au championnat d'Europe. En 2002 en Suisse, les Belges avaient été éliminés en phase de groupes. En 2007, les Diablotins avaient atteint les demi-finales aux Pays-Bas et s'étaient ainsi qualifiés pour les Jeux Olympiques 2008 de Pékin avec Jean-François De Sart comme sélectionneur.