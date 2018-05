Pour Martinez, Romelu Lukaku est "un des meilleurs numéros 9 de la planète"

Si certains le critiquent et lui trouvent un tas de défauts malgré ses impressionnantes statistiques, Roberto Martinez ne tarit pas d'éloges à propos du meilleur buteur de la glorieuse histoire des Diables Rouges (30 goals en 65 matches, plus un triplé contre le Luxembourg annulé par la FIFA), lisez Romelu Lukaku.

"Il est déjà un des meilleurs numéros 9 du monde à 25 ans", observe-t-il en effet, admiratif, au cours d'un 'Walk Talk Football' publié vendredi soir sur You Tube. "Un des plus complets. Il est fort techniquement, rapide et puissant. Je suis sûr qu'en plus, il va encore beaucoup progresser dans les années à venir. Parce que c'est un joueur qui cherche toujours à s'améliorer. Il est disposé à faire tout ce qu'il faut pour atteindre un jour le maximum de son potentiel".

L'ex-anderlechtois n'avait pas encore 21 ans lorsqu'il a rejoint les rangs d'Everton en provenance de Chelsea, via West Bromwich Albion, en 2013.

"J'étais son entraîneur à l'époque", rappelle Roberto Martinez. "Le club qui au départ l'avait loué, a ensuite cassé sa tirelire pour l'acheter à titre définitif. Everton n'avait jamais payé un joueur aussi cher (35 millions d'euros, ndlr). Il a consenti une dépense aussi énorme et inhabituelle, parce qu'il avait bien capté cette exceptionnelle capacité de Romelu à marquer des buts. Il n'était certes pas encore un produit fini, mais empilait déjà les goals, comme il le fait encore aujourd'hui à Manchester United (27 en 50 matches, toutes compétitions confondues, cette saison, ndlr)", conclut Roberto Martinez.

Romelu Lukaku a au total inscrit 179 goals en 376 matches pour ses différents clubs, depuis 2009