Pour les supporters de Man City, aucun doute : Kompany doit partir en Russie

Vincent Kompany est une véritable icône à Manchester City. Malgré deux dernières saisons émaillées par des blessures tenaces, le capitaine fait l’unanimité dans son club. Pour les supporter, son expérience est indispensable au groupe des Diables Rouges.

"Si j’étais le coach des Diables Rouges, je le prendrais, déclare Tony. C’est un grand joueur sur le terrain, et en dehors c’est un leader ! Il est toujours revenu avec City. Lorsque ses blessures sont derrière lui, il est toujours au top et il donne tout. Donc moi je le prendrais."

Steven est du même avis : "Moi je le prendrais même s’il ne joue pas ! Car c’est un capitaine… Et il est fantastique ! Il est une réelle source de motivation pour son équipe."

Depuis son arrivée en 2008, Vincent Kompany a disputé 9 saisons avec Manchester City. "Vince the Prince" y a notamment remporté trois Premier League (2012, 2014 et 2018), une FA Cup (2011), trois League Cup (2014, 2016 et 2018).

Pour Peter, prendre le défenseur en Russie est un risque mais il faut le prendre : "C’est sa dernière chance de disputer une Coupe du Monde… Et puis, vous savez, il est chez les Diables Rouges depuis tellement d’années... Il a une grande expérience. Rien que pour ça moi je le prendrais."

Roberto Martinez est-t-il du même avis ? Réponse vers 10h.