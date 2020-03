Points de sutures retirés pour Eden Hazard

Eden Hazard a été opéré - avec succès - de la cheville début mars. La suite des événements se déroulent toujours aussi bien. Les points de sutures ont été enlevés et le Diable rouge va pouvoir passer à la phase suivante de sa revalidation.



L'information émane d'Arancha Rodriguez, journaliste espagnole à Tiempo de Juego et de Real Madrid TV. Une source fiable donc.



Vu le report de l'Euro et la suspension du championnat espagnol, le joueur du Real va pouvoir se soigner tranquillement sans chercher à revenir trop vite.



Eden Hazard a quitté la pelouse de Levante le 22 février dernier après 67 minutes de jeu. Il s'agit de la troisième blessure sérieuse cette saison de la recrue du Real arrivé cet été de Chelsea. Il a d'abord été absent quatre semaines en août et septembre en raison d'une blessure aux ischios. Puis il a manqué plus de deux mois de début de décembre à début février à la suite d'une fêlure au pied. Il a ainsi manqué d'abord trois, puis seize rencontres. Le Brainois n'était revenu à la compétition que depuis deux semaines lorsqu'il s'est de nouveau blessé à Levante.