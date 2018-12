Poignet cassé pour Timothy Castagne

Timothy Castagne s'est cassé le poignet ce dimanche lors du match que disputait son équipe, Atalanta Bergame sur le terrain d'Udinese. La Dea s'est imposée 1-3 à Udine.

Le Belge est monté au jeu à la 78ème minute, à la place de Gosens, et a reçu un ballon sur son poignet. Il a terminé le match avant de se faire ausculter. Il a été plâtré et ne devra pas subir d'opération. On ne connait pas encore la période d'indisponibilité du Diable Rouge. Sa participation au match contre la Lazio le 17 décembre prochain dépendra de la douleur qu'il ressent.