Pocognoli raccroche à 33 ans : "Mon corps et ma tête m’ont dit qu’il était temps d’arrêter"

Après dix-sept ans de carrière, Sébastien Pocognoli a décidé de ranger ses crampons et de prendre sa retraite. Passé par Genk, le Standard et l’Union Saint-Gilloise en Belgique, il aura eu la chance d’évoluer également à l’étranger avec l’AZ Alkmaar, Hannovre, est Bromwich et Brighton. Des expériences – en plus de celle en sélection (19 matches et un but avec les Diables) – qu’il garde dans son cœur.

►►► À lire aussi : Retour sur les moments clés de la belle carrière de Sébastien Pocognoli

"Dix-sept années à faire de mon rêve d’enfant ma réalité, je sens que c’est le moment d’arrêter", a écrit Pocognoli sur ses réseaux sociaux au moment de tirer sa révérence, à 33 ans, ce jeudi.

"Ce n’est jamais simple de fermer un si long chapitre mais ma tête et mon corps me disent qu’il est temps. Mon cœur est lui reconnaissant pour tout. Je remercie les supporters pour leur soutien si important durant ma carrière, tous mes coéquipiers et les coachs qui m’ont inspiré. Merci à ma famille pour son rôle capital et à mes amis les plus proches. Merci aussi à toutes ces personnes qui m’ont accompagné tout au long de ces années passionnants au travers mes différents clubs, elles se reconnaîtront."