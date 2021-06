Pluie de bonnes nouvelles pour le revenant Axel Witsel : "Je me suis senti super bien, je suis prêt pour la suite"

Complètement dépassés par le Danemark en 1e mi-temps, les Diables rouges ont brillamment redressé la barre après la pause ce jeudi pour renverser les Scandinaves et rafler leur 2e succès de l'Euro (2-1). Un renversement de situation qui porte aussi la griffe d'un trio d'Avengers, Kevin de Bruyne, Eden Hazard et Axel Witsel, tous montés au jeu après la pause. Pour le dernier nommé, c'est une vraie délivrance tant cette participation à l'Euro paraissait presque miraculeuse au vu de sa lourde blessure encourue en janvier dernier.

Après la rencontre, le médian belge, toujours aussi prépondérant dans l'abattage et à la récupération, était donc logiquement aux anges : ""Après autant de mois de souffrance et de travail, pouvoir revenir ici et participer à cette 2e mi-temps, c'était fantastique. Tout le travail a payé, je me suis senti super bien. C'est clair que je dois encore prendre quelques minutes pour prendre du rythme, mais ça ira." expliquait-il au micro de notre envoyé spécial Pierre Deprez.

►►► À lire aussi : De Bruyne et Lukaku en mode Avengers, Denayer et Mertens aux fraises, les notes des Diables Rouges face au Danemark

►►► À lire aussi : Martinez "cela faisait longtemps qu’on n'avait pas vécu un vrai test comme celui-là"

►►► À lire aussi : Lukaku, élu homme du match : "la qualité des trois joueurs qui rentrent a fait basculer le match"

Conscient que les Diables sont revenus du Diable vauvert pour finalement griller la priorité aux Danois, Witsel pointait les lacunes qui ont failli coûter cher aux Belges ce jeudi soir : "Cela n'a pas été un match facile. On n'a pas été présent en 1e mi-temps. A la pause, on s'est dit qu'il fallait oublier tout ça et redresser le tir en 2e mi-temps, c'est ce qu'on a fait. Parfois tu souffres, tu joues moins bien et tu parviens à gagner. Le plus important, ce sont les 3 points et la qualification. Il n'y avait pas assez de mouvement, on n'a pas joué notre jeu. On a les qualités pour construire de derrière, on ne l'a pas fait assez. Le Danemark était bien présent mais on peut montrer beaucoup mieux que ça."

Et quand on lui demande si Witsel sera présent face aux Finlandais pour le 3e match de poules, sa réponse ne laisse pas de place au doute : "Je suis prêt, mon envie c'est d'enchaîner" confie-t-il laconiquement sourire aux lèvres.