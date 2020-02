Philippe Albert: "Un Eden Hazard, il n'y en a qu'un"

Eden Hazard est de nouveau blessé. Le Diable rouge souffre d'une fêlure du péroné droit. Après une année quasi-blanche, c'est un nouveau coup d'arrêt pour le capitaine des Diables Rouges. Cela va-t-il mettre en péril sa participation à l'Euro? Philippe Albert livre son sentiment sur le plateau de la Tribune.

"Il ne faut pas trop s'alarmer pour cela" explique l'ancien joueur de Newcastle. "Mais évidemment, si on doit se passer d'Eden, on pourrait le gagner ce championnat d'Europe. Mais avec Eden, on le gagne. La différence, elle est là."

"Si vous devez vous passer du meilleur joueur de la dernière Coupe du Monde, cela deviendra compliqué" ajoute Philippe Albert. "Il faut un joueur qui reprenne sa place. Un Eden, il n'y en a qu'un. Moi, je suis inquiet. Si il doit faire l'impasse sur l'Euro, j'ai l'impression que ce sera compliqué."

Pour Khalilou Fadiga, "cela peut être positif. A partir du moment où il reviendra frais, avec tout son potentiel, cela peut être quelque chose de bien. Mais pour moi, les chances sont différentes, qu'il soit là ou pas là."

"J'ai eu un problème au ligament en mars 1994" ajoute Philippe Albert, qui se veut positif pour terminer. "Je me suis fait opérer et j'ai joué la Coupe du Monde."