Philippe Albert: "Quand on est numéro 1 au classement FIFA, on doit jouer tous les matches à fond"

La Belgique affronte l'Ecosse ce lundi dans le cadre des qualifications pour l'Euro 2020. Pour notre consultant Philippe Albert, la logique voudrait que les Diables empochent les 3 points. "C'est l'un des équipes d'Ecosse les plus faibles depuis un certain temps" explique l'ex-défenseur. "Il y a quelques bons joueurs comme Robertson ou McTominay. Mais hormis cela, l'équipe est assez faible. Mais attention, c'est une des dernières chances de cette équipe, qui sera valeureuse et donnera tout. Elle sera prudente au départ et voudra profiter des espaces laissés par notre équipe."

"Martinez devrait débuter avec l'équipe qui a joué en deuxième période. Le jeu des Belges a été plus positif" ajoute notre consultant.

La Belgique peut-elle se passer d'Eden Hazard? "C'est compliqué" déclare l'ex-Soulier d'or. "L'Argentine peut difficilement se passer de Messi. Idem pour le Portugal avec Ronaldo. Eden est un leader sur le terrain. Il provoque ses adversaires et prend l'initiative. Cela donne de l'espace et de la liberté aux autres. Mais avec Mertens et Chadli, on a retrouvé ce football de mouvement en 2ème période face à Saint-Marin."

Une chose est sûre pour notre consultant, Roberto Martinez ne va plus faire de tests et voudra aligner une équipe effective dès le départ. "Martinez a essayé, sans succès avec Januzaj et Origi, contre Saint-Marin. Le jeu était moins fluide que d'habitude. Je ne vois pas pourquoi il continuerait à faire des tests face à l'Ecosse. Les joueurs n'ont pas marqué les points espérés, ils n'ont pas répondu à l'attente. Quand on est numéro 1 au classement FIFA, on doit jouer tous les matches à fond. Lundi, il faut débuter avec l'équipe qui a donné satisfaction à partir de la 53ème minute."

Et si tout se déroule bien, la Belgique devrait empocher les 3 points: "Tout dépend de l'adversaire" termine Philippe Albert. "Mais si on joue à 100% de nos possibilités et avec notre meilleure équipe, on sera trop fort pour l'Ecosse."