Philippe Albert: "Notre équipe, c'est du costaud. Ce qui me fait un peu peur, c'est le flanc gauche"

Au petit trot, les Diables Rouges ont dominé ce mardi soir l’Arabie Saoudite (4-0) en match amical au stade Roi Baudouin. Romelu Lukaku a signé un doublé et un assist, Kevin De Bruyne deux passes décisives et une réalisation. Michy Batshuayi s’est également invité à la fête. Il n’y a pas qu’offensivement que les Diables rouges ont fait le plein de confiance.

"Au niveau du positif, je pointerais la défense qui a tenu le zéro. J’ai trouvé Vincent Kompany excellent en première période. Vermaelen l’a très bien remplacé en deuxième mi-temps. S’il arrive un problème à l’un, l’autre pourrait pallier à son absence. C’est très intéressant. En deuxième période, je noterai aussi la bonne entrée de Limbombe, très actif sur son flanc gauche. Il y a aussi Nainggolan. Avec lui, on a un joueur qui peut presser très haut et qui permet de récupérer le ballon plus haut. Quand il est monté au jeu, la physionomie du match a complètement changé. On a été plus présent en seconde période, le rythme était beaucoup plus élevé et on s’est créé beaucoup plus d’occasions. A certains moments, c’était chouette à voir", a confié Philippe Albert au micro de la RTBF.

Cela ne fait que confirmer ce que pense Roberto Martinez du Ninja de l’AS Roma dont la meilleure position est en 8.

" A un moment donné, Nainggolan et De Bruyne étaient positionnés très haut avec le seul Witsel en véritable 6, en sentinelle devant la défense. Cela a super bien fonctionné. Tactiquement, cela permet d’effectuer du changement en cours de match en fonction du résultat. C’est une corde supplémentaire à l’arc de Martinez ", a expliqué notre consultant.

L’une des grandes satisfactions de la soirée est sans aucun doute la prestation 5 étoiles de Kevin De Bruyne. Le médian de Manchester City a notamment marqué un but sous la vareuse des Diables rouges et a ainsi mis fin à deux ans de disette en équipe nationale.

"Il a évolué dans un rôle beaucoup plus bas que celui qu’il occupe à City. Il est impliqué dans plusieurs but, il en inscrit un. C’est important que Kevin retrouve des couleurs en équipe nationale. C’est excellent pour l’avenir", souligne Philippe Albert.