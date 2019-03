Philippe Albert : "En un contre un, Eden Hazard est l'égal de Cristiano Ronaldo ou Messi"

Les Diables reçoivent les Russes ce jeudi soir pour le compte de la 1ère journée de la phase qualificative pour l’Euro 2020.

Tielemans ouvre le score à la 14e, mais Courtois réalise une boulette et offre l’égalisation à Cheryshev à la 16e. Juste avant la pause, en bon capitaine, Eden Hazard relance notre formation. Le numéro 10 des Diables obtient un penalty, concédé par Zhirkov, et le transforme lui-même dans la foulée (2-1), inscrivant ainsi son 28e but en équipe nationale.

"C’est superbement joué de sa part. Feinte de frappe, puis il vient vers l’intérieur puis l’extérieur. Techniquement, c’est très bien joué. Le penalty est indiscutable. En un contre un, Eden est l’égal de Cristiano Ronaldo ou Messi", précise notre consultant Philippe Albert au sujet du penalty obtenu.

Les Diables rouges, avec un deuxième but pour Hazard, s'imposeront finalement 3-1 dans ce match.