Philippe Albert avant le Kazakhstan : "Pas de risque de décompression!" - © Philippe Albert

Philippe Albert avant le Kazakhstan : "Pas de risque de décompression!" - Football - Diables... À la veille de cette huitième rencontre de groupe, les Diables ont assuré leur qualification. La quatrième de rang pour un grand tournoi. Après la démonstration de force contre Saint-Marin, les troupes de Roberto Martinez veulent absolument poursuivre sur leur lancée au Kazakhstan. Objectif : première place du groupe et carton plein au niveau des points. Philippe Albert notre consultant ne dit pas autre chose : "Je ne vois aucun risque de décompression car l’état d’esprit est positif. Certains joueurs ont marqué des points contre Saint-Marin en vue de l’Euro. Et ils ont envie de terminer sur une bonne note ce qui veut dire 3 victoires et un 30 points sur 30 historique." Que faut-il craindre ? "Pour la première place, ils savent que le match en Russie sera très important. Et demain Martinez saura trouver les bons mots. Car attention, à domicile, le Kazakhstan c’est une tout autre équipe. Qui a gagné facilement 3/0 contre l’Ecosse. Et le terrain synthétique n’est plus en très bon état. Mais avec nos qualités techniques et notre expérience ça devrait aller." Avec quelle équipe ? On le sait Roberto Martinez a laissé en Belgique Lukaku, Tielemans, Mignolet et Dendoncker. Et il a prévu d’aligner d’autres joueurs comme Meunier, Batshuayi ou peut être même Praet. "L’équipe devrait être différente mais n’oublions pas que Vanaken a répondu présent, que Carrasco et Verschaeren sont très bien entrés. Quelque soient les joueurs alignés il y a des choses à prouver", conclut Philippe Albert.