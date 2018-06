Peut-on se permettre de calculer avant le match contre l'Angleterre en faisant souffler quelques cadres de l'équipe ?

Ce lundi dans Place Diables Rouges sur Vivacité, David Houdret, Pascal Scimè et Joachim Mununga se sont posés la question de savoir si les Diables Rouges pouvaient se permettre de calculer et de choisir de finir en tête ou seconds de leur groupe avant d'affronter l'Angleterre. Il a aussi été question de la présence ou non de Vincent Kompany pour débuter cette rencontre.

"Je pense que ce ne serait pas inintéressant de calculer" déclare Joachim Mununga. "On joue quand même pour aller le plus loin possible. […] Mais personnellement, je trouve que si quelqu’un doit calculer, c’est le staff. Si les coachs estiment qu’il ne faut pas terminer premier, ils mettront les joueurs qu’ils estiment les moins performants. "

"Cela serait accepté par le groupe une décision comme celle-là ? De se dire qu’on va terminer deuxièmes ?" se questionne Pascal Scimè

"Il faut accepter les choix du coach" complète Joachim Mununga. "Je crois que les joueurs qui joueront, même s’ils sont considérés comme des deuxièmes choix, vont vouloir prouver qu’ils sont capables donc au final cela pourrait s’avérer un calcul perdant. Maintenant, en tant que joueur, je ne comprends pas comment je pourrais calculer. En tant que compétiteur, c’est impossible de se dire : vais jouer à 50-60-70 %. Je vois mal un Romelu Lukaku monter sur le terrain et se dire qu’il ne va pas la mettre au fond."

"Il ne faut pas oublier que Roberto Martinez a été éduqué footballistiquement en tant qu’entraîneur en Angleterre, et qu’il y a fait toute sa carrière" ajoute Pascal Scimè. "Il n’aura pas envie de sortir battu. Pareil pour les titulaires qui jouent en Angleterre. Eden Hazard, tu peux lui dire qu’on va prendre 4 fois l’avion si on va en finale, il va te dire qu’il s’en fiche et qu’il veut jouer. Après, pour d’autres joueurs… je ferais souffler Romelu par exemple. "

"Je pense que Martinez va devoir batailler avec ses joueurs pour ne pas les faire jouer" termine Joachim Mununga. "Quand on voit le plaisir que tous nos joueurs prennent sur le terrain, je vois mal comment un joueur va se dire qu’il va se reposer pour le prochain match. Quand tout va bien, tout le monde veut prendre part au spectacle. Je ne prendrais pas le risque de jouer sur les calculs parce qu’une dynamique peut se casser très très vite. Tomber dans une mauvaise spirale peut être très dangereux. "

La menace de suspension va-t-elle guider les choix de Martinez ?

"Honnêtement, je pense qu’il faut préserver les joueurs, surtout aux postes clés" analyse Pascal Scimè. "On sait qu’on a des carences sur certaines positions. Je pense aux latéraux et à la défense centrale. Regardez la Russie : ses deux meilleurs joueurs étaient avertis, il les a enlevés. Pour moi, il faudra effectuer ce type de calculs là. "

Kompany doit-il débuter la rencontre, ou faut-il continuer à faire confiance à Boyata ?

"La question est plutôt de savoir si on peut se passer d’un Vincent Kompany fit ?" affirme Joachim Mununga. "Je laisse à entraîneur fédéral le soin de répondre à cette question. Mais est-ce qu’on ne risque pas aussi de perturber cette dynamique qui est bien mise en place en le titularisant ? C’est la question que je me pose. Cela reste Vincent Kompany, mais Boyata n’a pas déçu donc pourquoi changer une équipe qui gagne ? […] Je pense que Boyata est préparé à retourner sur le banc parce qu’il est arrivé avec un statut de remplaçant dans cette équipe nationale. Il y a un concours de circonstances qui a fait qu’il a commencé les matches et qu’il a bien assumé son statut, mais maintenant la question est de savoir si il a fait assez que pour devenir un titulaire dans cette défense quand on sait qu’on a un défenseur central qui est champion d’Angleterre."

"S’il est apte à jouer et que le sélectionneur, en accord avec le joueur, décide que Vincent Kompany devra être titulaire, tant mieux" souligne Pascal Scimè. "C’est un plus pour l’équipe. Quant aux états d’âme de Dedryck Boyata, c’est un professionnel dans l’âme, il acceptera le choix. "

"Et puis si Kompany fait une rechute, ce que l’on ne souhaite pas parce qu’on a vraiment besoin de lui, est-ce que vous imaginez ce qui va se passer dans la tête de Boyata ?" termine Joachim Mununga. "J’ai servi de roue de secours, je joue, il revient et je retourne à ma place sur le banc, il se reblesse et revient la roue de secours… Dans la théorie c’est ce qu’il doit se passer. Mais mentalement, il faut se mettre à sa place, ça ne doit pas être évident."