Pays de Galles, Tchéquie, Biélorussie : notre team Diables Rouges tire ses enseignements

Rarement un triptyque international n'aura été aussi renversant pour nos Diables rouges. Sérieux et appliqués contre le Pays de Galles , surpris et chahutés par la République Tchèque puis auteurs d'un récital collectif contre la Biélorussie , les Belges se sont montrés sinusoïdaux. Résultat, à quelques mois seulement de l'Euro, les enseignements sont nombreux.

Le coach a aussi donné l’une ou l’autre indication intéressante. Dendoncker a joué derrière cette fois. En le reprenant à l’Euro, Roberto Martinez pourrait faire l’économie d’un défenseur. Dendoncker a pour lui une polyvalence qui est un solide atout. Et puis il y a ceux qui n’ont pas reçu de temps de jeu. Verschaeren, Mechele, Saelemakers…Pour eux, l’Euro arrive peut-être trop tôt. Sur l’ensemble de ces 3 matches, Martinez a aussi envoyé à Chadli un signal positif. Il le reprendra à l’Euro. Son but face au Japon pèse très lourd on dirait. Et Chadli est polyvalent. Reste l’énigme Foket. Très bien monté en Tchéquie, y a-t-il gagné son ticket pour l’Euro ? Il n’était pas sur le banc face à la Bielorussie… Un match plein des Belges pour un bilan positif de 7 sur 9. Mission accomplie. On aurait toutefois aimé voir cette équipe remaniée jouer face à une opposition plus coriace et moins consentante pour avancer davantage dans les certitudes" analyse Eby Brouzakis.

Eby Brouzakis tient à souligner le travail du sélectionneur belge :"Je note que Roberto Martinez a surpris tout le monde et a, une nouvelle fois, eu raison. Je ne suis pas certain que l’on aurait assisté à pareil récital avec les titulaires habituels. J’entends par-là qu’une fois le score acquis, ils auraient peut-être été repus. Ce qui se serat compris facilement après 3 matches joués en 6 jours. Le coach sait ce qu’il fait. Et les Belges, revanchards, et motivés à l’idée de prouver qu’ils ont leur place à l’Euro, n’ont rien lâché face à une équipe qui est venue en victime consentante. Efficacité, motivation, envie, tout y était. Praet a été éblouissant, Vanaken a marqué deux fois, Doku a brillé dans son profil unique de décapsuleur (en un contre un il est absolument inarrêtable). Trossard était déjà partant pour l’Euro après sa montée en Tchéquie. Il a prouvé ici que, en l’absence d’Eden Hazard, il peut être une solution. Ils iront tous à l’Euro sauf peut-être Vanaken. Très bon mais c’est compliqué pour lui dans une ligne médiane qui cartonne autour de KDB, Dendoncker, Tielemans…

"Trois d’entre eux ont même, sur un seul et même match, débloqué leur compteur-but, ce qui est probablement inédit : Vanaken et Trossard (auteurs d’un doublé), ainsi que Praet. Ces 3 joueurs-là ont été excellents, de même que Jérémy Doku, mon homme du match, qui s’est montré absolument irrésistible. Son profil unique, tout en explosivité, pourrait faire de lui le…23è homme de la liste. Car, ne l’oublions pas, si les 3 matchs disputés par les Diables s’inscrivaient dans le cadre de la campagne qualificative pour la Coupe du Monde 2022, c’est bien… l’Euro qui se dessine en point de mire. Trossard et Doku ont probablement validé leur billet pour leur tournoi, Praet aussi. C’est moins évident pour Vanaken, de par la nature même de sa position. A l’inverse, des joueurs comme Saelemaekers (resté sur le banc 90 minutes), Mechele ou Verschaeren ont sans doute compris que leur tour ne viendrait pas encore en juin…

Parmi les grands gagnants de ce rassemblement, la plupart de nos experts s'accordent pour mentionner le nom de Roberto Martinez. "Politiquement, il n’aura froissé aucune susceptibilité en ménageant tout à la fois Courtois, Mertens, Carrasco, De Bruyne et Lukaku. Les relations avec les clubs concernés peuvent donc rester au beau fixe. Son choix de ne pas faire débuter ses cadors était le bon. Il a pu, tout à la fois, les garder en réserve (si jamais il avait fallu débloquer quelque chose en cours de partie), et offrir du temps de jeu et de la confiance aux éléments les moins incontournables de son équipe. Pari gagnant puisque… tous ont marqué des points" avance Manuel Jous.

Pierre Deprez préfère lui se focaliser sur le statut des Diables qui ne s'érigent plus forcément comme les favoris pour l'Euro. "Les Diables restent sur un carton contre la Biélorussie, et en alignant l'équipe B. Un 7 sur 9 c'est très bien et la qualification pour Qatar 2022 ne fera aucun doute. Il y a quelques années on aurait accueilli au champagne une telle performance. Rappelons qu'entre 2004 et 2012 la Belgique ne s'est qualifiée pour aucun Euro ni Mondial.

Mais après ces trois matchs, et surtout celui en République tchèque, le sentiment général a changé. En tendant l'oreille dans les salles de presse, en échangeant avec plusieurs consultants, ou tout simplement en analysant les prestations des nôtres avec plus d'objectivité et moins de "patriotisme", on ne peut plus dire "nous sommes favoris à l'Euro de juin prochain". Privés d'Eden Hazard et d'Axel Witsel, trop dépendants de Kevin De Bruyne, la Belgique n'est pas supérieure à la France, l'Italie, l'Allemagne, la Turquie ni...la République tchèque. Cela n'empêche pas d'aimer nos diables, d'y croire, de s'enthousiasmer...

On ne s'en rend probablement pas/plus compte mais on a vraiment de la chance, en Belgique, d'avoir une équipe nationale d'une mentalité exemplaire. Je sais, ça fait un peu "boy-scout" d'écrire cela, mais ce n'est pas anodin. Nous sommes en présence de stars (fortunées) du ballon, des N1 mondiaux depuis des lustres, des joueurs sollicités voire harcelés par les médias et critiqués sur les Réseaux sociaux, qui restent d'une simplicité, d'une disponibilité et d'une gentillesse exemplaires.