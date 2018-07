Pavard: "On n'a peur de personne"

L'arrière droit de l'équipe de France Benjamin Pavard, originaire du Nord de la France, et ancien joueur de Lille, reconnaît comme tous ses équipiers qu'Eden Hazard, le capitaine des Diables Rouges est "un très très grand joueur avec d'énormes qualités", à deux jours de la demi-finale du Mondial 2018 de football, France-Belgique. "On sait que la Belgique est une très grande équipe avec de grands forts, mais nous n'avons peur de personne", a précisé le défenseur du VfB Stuttgart, âgé de 22 ans.

"On a déjà joué auparavant contre de grands joueurs comme Lionel Messi et Luis Suarez" a ajouté Pavard. "On va travailler avec les analyses vidéo sur les joueurs pour bien les bloquer. Qu'ils jouent à 3 ou 4 derrière, on va se préparer aux deux situations et on sera prêts. On est sûrs de nous. L'équipe monte en puissance."

Sur la présence de Thierry Henry, meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France (51 buts), du côté des entraîneurs de la Belgique, Pavard a reconnu: "il a été un très très grand joueur, mais on ne va pas faire gaffe à cela."

Pavard a encore souligné qu'Eden Hazard n'était pas le seul joueur belge à suivre: "je pense notamment à Kevin De Bruyne."

Benjamin Pavard a joué 29 matchs en sélections nationales françaises, toutes catégories d'âge confondues, et n'a jamais perdu ! "Ce sont des stats qui font forcément plaisir. J'espère que jusqu'à 31 matchs je serai invaincu et qu'on soulèvera cette Coupe en France."