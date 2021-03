Pascal Struijk refuse une sélection avec les Espoirs néerlandais et réfléchit aux Diables Rouges

Le sélectionneur national Roberto Martinez, a, on le sait, la volonté de rajeunir notre défense. Jan Vertonghen (33 ans) et Toby Alderweireld (32) ne sont pas éternels. Sans parler des blessures à répétition de Thomas Vermaelen et le retrait de Vincent Kompany.

Voilà pourquoi, début février, il a sondé le marché néerlandais. Pascal Struijk (21 ans), joue à Leeds mais est né à Anvers. Le profil est, il est vrai, séduisant : gaucher, solide, bon relanceur... Struijk a certes joué l'Euro U17 avec les Oranjes, mais il reste éligible pour les Diables Rouges.

"J’ai été très impressionné par ses performances lorsqu’il a commencé à jouer pour Leeds en Championship, nous confiait dans Complètement foot Roberto Martinez. Nous devons regarder vers l’avenir, or nous n’avons pas ce genre de profil. Un défenseur central gaucher. C’est un joueur dynamique, très présent et qui peut jouer à différentes positions. Nous avons probablement le gratin du football mondial avec Jan Vertonghen ou Thomas Vermaelen, mais ce sont des joueurs qui ont plus de trente ans."

Et force est de constater que cette approche du sélectionneur national, n'a pas laissé Struijk indifférent. Comme l'a confirmé son agent Tim Vrouwe au quotidien néerlandais De Telegraaf.

"Pascal souhaite avoir plus de temps pour faire son choix. Ce n’est pas évident car de nombreux points entrent en ligne de compte. Il est flatté par l’invitation des U21 des Pays-Bas. Mais s’il joue avec cette équipe, il ne pourra plus être sélectionné par la Belgique. Son objectif est de jouer avec le noyau A d’une de ces deux équipes. Dès que nous aurons achevé la procédure d’obtention du passeport belge, il pourra analyser tout cela. Il ne pourra faire un choix définitif qu'à ce moment-là."

Affaire à suivre donc...