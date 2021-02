Pascal Struijk, probable futur Diable Rouge, buteur avec Leeds à Arsenal

Son nom est beaucoup revenu dans les médias ces dernières semaines. Et pour cause, Roberto Martinez souhaiterait faire de lui un futur Diable Rouge. Titulaire depuis quelques mois dans la défense de Leeds, Pascal Struijk a inscrit son premier but en Premier League ce dimanche sur la pelouse d'Arsenal.

Sur un corner botté par Raphinha, le Néerlandais, né à Deurne en Belgique, s'est élevé plus haut que la défense des Gunners pour tromper Bernd Leno de la tête.

Avec ce but, il a lancé la tentative de remontada de Leeds, alors mené 4-0.