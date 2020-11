Pas d’Euro pour les Diablotins : comment expliquer un tel fiasco ?

Ils avaient tout en main pour se qualifier. Se montraient sereins, confiants, optimistes après la double confrontation victorieuse face à la grande Allemagne (2-3, 4-1) et la démonstration de force face à un faible Pays de Galles (5-0). Et pourtant, et c’est désormais officiel, les U21 belges ne participeront pas au prochain Euro en Hongrie et en Slovénie. Comment expliquer un tel fiasco alors qu’avec 13 points sur 18, la ligne semblait pourtant toute tracée ?

Attardons-nous d’abord sur le niveau de jeu affiché face à la Moldavie (défaite 1-0) et la Bosnie (revers 3-2). Sinusoïdal, erratique, presque indigne d’un tel noyau où le talent intrinsèque semble proliférer. Deux contre-performances majeures, surprenantes et… différentes sur le fond comme sur la forme.

En Moldavie en octobre, les Diablotins avaient loupé le coche. Ils s’étaient procuré de nombreuses et évidentes balles de match pour étouffer cette proie locale largement inférieure sur papier. Mais malgré 20 tirs et un penalty (lamentablement galvaudé par Openda), ils n’étaient jamais parvenus à perforer le verrou local. Et ils s’étaient finalement heurtés à l’implacable loi du football en encaissant un but décisif sur l’une des rares incartades moldaves (1-0). Un mois plus tard, avec le recul nécessaire, on se dit que cette indigence offensive d’un soir coûte finalement très cher.

Carence offensive face à la Moldavie, faiblesse défensive en Bosnie

Parce que face à la Bosnie mardi soir, ce sont les défenseurs belges qui ont pris le relais des attaquants. Face à des locaux pourtant quasiment inoffensifs depuis le début de la campagne (6 buts en 7 matches…), les défenseurs belges ont été dépassés du début à la fin. Sur le premier but, Bornauw, déjà peu à son aise à l’échelon supérieur, se fait rouler dans la farine. Sur le second, Faes s’emmêle les pinceaux et laisse filer les attaquant bosniens. Sur le 3e, Kovas gagne facilement son combat face à Bataille. 3 buts évitables encaissés, n’en jetez plus, la coupe est pleine et sans un grand Bodart, elle aurait pu l’être encore davantage.

Plus que l’aspect sportivo-sportif, c’est donc la mentalité qui est aujourd’hui pointée du doigt. Les Diablotins se croyaient-ils trop vite trop beaux ? Les hommes de Jacky Mathijssen ont-ils sous-estimé leurs modestes adversaires après avoir déroulé un football champagne face à l’Allemagne, taulier du groupe ? La question mérite d’être posée.