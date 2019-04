Paris prend une raclée (5-1) contre Lille, but contre son camp et blessure pour Meunier

Le Paris SG, en infériorité numérique et affaibli par les blessures en début de match de Thiago Silva et Thomas Meunier, s'est effondré dimanche chez son dauphin Lille (5-1) et devra patienter avant de célébrer son huitième titre de champion de France, peut-être dès mercredi à Nantes.

Le Diable rouge a quitté la pelouse après 24 minutes en raison d'une blessure au genou. On ne connait pas à l'heure actuelle l'entité de cette blessure. Avant d'être remplacé, à la 7e minute de jeu, Meunier s'est montré très maladroit en déviant un centre lillois dans son propre but.

Juan Bernat s'est chargé d'égaliser (11e) mais a ensuite laissé les siens à 10 (36e). Les Parisiens ont donc craqué en deuxième période sur des buts de Nicolas Pépé (52e), Jonathan Bamba (65e), Gabriel (72e), et José Fonte (84e) . C'est seulement la seconde défaite de la saison en Championnat de France pour le PSG, qui disputera le 27 avril la finale de la Coupe de France contre Rennes.