Osasuna - Real Madrid : Hazard pas encore repris, Bale de retour (Live commenté 16h00)

Eden Hazard n'était pas présent jeudi pour affronter la Real Sociedad en Coupe du Roi et ne le sera pas non plus ce dimanche à l'occasion du duel face à Osasuna. Le nom du Diable rouge ne figure toujours pas la sélection dévoilée par les Madrilènes ce samedi. Hazard n'a plus joué depuis le 26 novembre dernier et le match de Ligue des Champions face Paris Saint-Germain lors duquel il s'était blessé à la cheville suite à un contact musclé avec Thomas Meunier.

Gareth Bale fait en revanche son retour dans le groupe des Merengues après avoir manqué quatre matches. Victime d'une entorse à la cheville il y a deux semaines, le Gallois a été privé de deux rencontres de championnat et de deux matches de Coupe du roi, dont l'élimination jeudi à Santiago-Bernabeu face à la Real Sociedad (4-3).

Lors de la prochaine journée, le Real jouera à domicile contre le Celta Vigo le dimanche 16 février. Les grands défis opposeront le Real à Manchester City en huitièmes de finale de la Ligue des Champions (26 février et 17 mars), ainsi qu'à Barcelone en Primera Division, le dimanche 1er mars lors de la 26e journée.