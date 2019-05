Origi, Verthongen et Alderweireld pour succéder à Van Buyten

Le 1er juin prochain, Divock Origi, Toby Alderweireld et Jan Verthongen auront l'occasion de devenir les prochains footballeurs belges à remporter la Ligue des Champions. Après la qualification de Liverpool et Tottenham en finale de la compétition, au moins un des trois diables rouges intégrera le cercle privé des lauréats belges du plus prestigieux trophée européen.

De son coté, Simon Mignolet, gardien remplaçant des Reds, n’a pas bénéficié de temps de jeu en Champion’s League cette saison. Selon le règlement de l’UEFA, il ne pourra donc pas bénéficier du titre de vainqueur. Mignolet rejoindrait alors Thomas Vermaelen et Romelu Lukaku, sacrés champions avec Barcelone et Chelsea sans avoir jouer une seule minute sur la scène européenne, la même saison. Initialement récompensé, Vermaelen avait d'ailleurs dû rendre sa médaille quelques semaines après l'avoir reçue.

Origi, Alderweireld et Vertonghen pourraient quant à eux succéder à Daniel Van Buyten, Eric Gerets et Raymond Goethals, seuls Belges à avoir soulevé la Coupe aux grandes oreilles jusqu'ici.

En 2013, Van Buyten et ses coéquipiers du Bayern de Munich s’étaient imposés face au Borussia Dortmund. Relégué sur le banc pendant 90 minutes lors de la finale, l’ancien Diable rouge est le dernier belge en date à avoir ajouté ce titre à son palmarès.

Vingt-et-un ans plus tôt, Raymond Goethals remportait la Coupe des clubs champions, ancêtre de l’actuelle Champion’s League. Vainqueur face à l'AC Milan, l’entraîneur de l’Olympique de Marseille devenait le premier coach belge à gagner la compétition.

Il faut remonter au 25 mai 1988 pour voir le premier footballeur belge à soulever la Coupe aux grandes oreilles. Sous les couleurs du PSV Eindhoven, le 'Lion de Rekem' Eric Gerets venait à bout des Portugais de Benfica, en s’imposant 6-5 aux tirs au but.