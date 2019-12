Origi s'en prend encore à sa victime préférée Everton avec un doublé sensationnel

Quand Divock Origi rencontre Everton à Anfield Road, ça ne peut se terminer que d’une seule manière : avec un but du Diable rouge. C’est ce qui s’était déjà passé lors des trois premiers derbies disputés par Origi à domicile et c’est ce qu’il s’est encore passé ce mercredi. Mieux, l’attaquant belge a planté un doublé pour porter son nombre de buts dans le derby de la Mersey à 6. Seuls deux joueurs ont fait mieux que lui : Robbie Fowler avec 6 buts et Steven Gerrard avec 9 réalisations.

Origi a joué un rôle prépondérant dans la large victoire 5-2 des Reds. C’est lui qui a mis les siens sur de bons rails à la 6e minute en dribblant le gardien avant de déposer le ballon au fond des filets.

Moins d’une demi-heure plus tard, il a remis le couvert en s’offrant un deuxième but sensationnel (32e). Lancé en profondeur, il a parfaitement contrôlé un ballon aérien pour ensuite lober Jordan Pickford et faire 3-1. Entre-temps, Xerdan Shaqiri s’était chargé de faire 2-0 et Michael Keane avait réduit provisoirement l’écart.

Le festival de buts s’est poursuivi avant et après la pause avec des buts de Sadio Mane (45e) et Georginio Wijnaldum (90e) pour les Reds et de Richarlison (45e+3) pour les Toffees.

Auteur de ses 4e et 5e buts cette saison, Origi voit son équipe poursuivre sa domination en tête de Premier League. Liverpool, 43 points, garde en effet une marge rassurante sur Leicester (35 pts) et Manchester City (32 pts).