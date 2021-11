Origi remarque en Premier League après 15 mois, Liverpool battu et dépassé par West Ham (vidéo)

Divock Origi s’est offert le 20e but de sa carrière en Premier League dimanche soir lors du déplacement de Liverpool à West Ham. Un but qui n’a malheureusement pas aidé les Reds, battus par les Hammers 3-2.

Monté à la 76e minute alors que son équipe était menée 3-1, l'attaquant des Diables rouges n’a mis que 7 minutes pour trouver le chemin des filets. Et de quelle manière. Auteur d’un superbe enchaînement, Origi s’est retourné habilement aux abords du rectangle pour lâcher une demi-volée imparable.

L’ancien attaquant du LOSC avait marqué deux fois cette saison en League Cup mais n’avait pas encore fait trembler les filets en championnat. Et pour cause, il n’avait joué que 2 minutes pour les Reds en Premier League. Son dernier but dans la compétition remonte d’ailleurs au 26 juillet 2020, il y a plus de quinze mois. Entre-temps, il n’avait joué que 10 matches pour une misère de 180 minutes et deux petites titularisations. Pas facile de s’illustrer dans ces circonstances.

Battu pour la première fois de la saison en championnat, Liverpool s’est fait surprendre sur un CSC d’Alisson (4e) et des tentatives de Fornals (67e) et Zouma (74e). Alexander-Arnold s’était lui chargé d’égaliser momentanément pour les Reds (41e).

Avec 22 points, Liverpool est 4e de Premier League avec 4 longueurs de retard sur Chelsea (26 pts). West Ham monte quant à lui à la 3e place avec 23 points, comme Manchester City (2e).