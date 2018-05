Origi et Mirallas non sélectionnés: "Ils n'ont pas évolué à leur meilleur niveau"

L'instant était attendu par beaucoup. Ce lundi, Roberto Martinez a dévoilé une liste élargie de 28 noms (et non une liste de 23 comme prévu) pour la Coupe du Monde en Russie. En dehors de la non-sélection de Radja Nainggolan, voici un petit compte-rendu des explications de Roberto Martinez sur sa sélection.

Pourquoi une liste de 28 et non de 23?

"Il faut annoncer la sélection le 4. Nous sommes à un moment important. Je dois voir qui est prêt et qui le sera, en fonction des minutes qu'on va disputer jusque là. Nous jouerons contre le Portugal le 2. Cela permettra de moduler certaines choses. Les joueurs vont me montrer leur envie. Le règlement permet d'attendre le 4, je crois que [garder une liste élargie de 28] est la meilleure chose à faire pour l'instant. Je veux un environnement compétitif. Il y a 4 joueurs blessés, qui ne sont pas à 100% Nous allons profiter des prochains jours pour les aider à revenir. Cela évolue favorablement. Je ne pars pas avec une liste de 23 déjà établie."

Les absences d'Origi et Mirallas

"Ce sont à nouveau des décisions compliquées. Ils ont toujours fait preuve d'un engagement exemplaire à chaque fois qu'ils ont été appelés. Je dois garder un regard neutre et prendre des décisions dans le bien de l'équipe. Ils ont connu des saisons vraiment très difficiles où ils n'ont pas évolué à leur meilleur niveau. J'ai tenu compte de ce genre d'informations. Mais c'est compliqué de leur demander de rester à la maison."

La sélection de Nacer Chadli

"Chadli a fait des apparitions remarquées en équipe nationale. Il sait jouer à trois positions différentes. Il est polyvalent. On a travaillé avec son club et on l'a suivi de très près. On est content du travail effectué ces deux derniers mois. Il est prêt. Il a le feu vert médical. Il sera frais."

La sélection d'Adnan Januzaj

"Januzaj est une surprise. Mais c'est amplement mérité. Il a fait ses preuves. Sa carrière a décollé à la Real Sociedad. Il a rehaussé son niveau de jeu et son attitude a évolué sur le terrain. On connait son potentiel et il est en train de le réaliser sur les 6-7 derniers matches. Il peut apporter beaucoup de choses dans cette sélection. Il a mérité sa place dans cette sélection."

Les blessés présents dans la sélection

"On doit bien gérer cela. On travaille avec le staff médical. Nos joueurs sont parfaitement pris en charge. Thomas Vermaelen est en train de récupérer. Jordan Lukaku travaille et progresse. Michy Batshuayi est en train de revenir au top. Romelu Lukaku n'a joué que 20 minutes lors du dernier match de Manchester United. On doit faire le point pour voir quand il sera complètement apte."

Le cas de Thomas Vermaelen

"Il ne jouera pas contre le Portugal. Il a de l'expérience. Il a déjà joué un rôle important en équipe nationale. Avec les techniques médicales actuelles, on peut prévoir le rythme de sa revalidation. Je pense qu'on en saura plus juste avant le 2 juin. Mais vu l'importance du joueur, je ne pouvais prendre une décision définitive maintenant. Il faut se ménager une période suffisante pour prendre la bonne décision."

La sélection de Christian Benteke

"Christian Benteke joue en attaque mais avec un profil différent. Il peut nous apporter un autre style de numéro 9. Il peut notamment conserver le ballon quand c'est nécessaire. C'est important d'avoir aussi un numéro 9 qui est disponible pour l'équipe. Sa saison a été difficile mais il a de l'expérience et peut faire face à ce type d'événement. Il sait marquer, comme il l'a montré lors de la

campagne de qualification."