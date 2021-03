Orel Mangala et Sambi Lokonga, l’avenir du milieu, frappent à la porte des Diables

Roberto Martinez a sélectionné pour la première fois les jeunes Sambi Lokonga et Orel Mangala en vue des rencontres face au Pays de Galles, à la République tchèque et à la Biélorussie dans le cadre des qualifications pour la Coupe du monde 2022 . Une occasion en or pour les deux milieux de terrain qui rêvent certainement d’une place à l’Euro, surtout quand on connaît les doutes du coach fédéral à ce poste suite à la blessure d’ Axel Witsel .

Cette saison, Sambi a pris part à 23 rencontres de Pro League lors desquelles il a marqué 2 buts et délivré 2 passes décisives. Véritable patron du milieu de terrain anderlechtois, l’actuel capitaine des Mauves évolue dans le même rôle qu’ Axel Witsel , en numéro 6, mais peut également jouer en 8 : " Sergio Busquets est mon exemple. Il est toujours à l’aise avec la balle, il n’a pas peur de prendre des risques, et ça me plaît.. En fait, je rêve de jouer la première mi-temps en 6… et la deuxième en 10 ! Avant la pause, tout le monde est frais, l’entrejeu est plus fermé, je préfère avoir le jeu devant moi. Et en 2e mi-temps, avec la fatigue, des espaces se créent et au poste 10, j’aurais plus de liberté pour prendre l’adversaire dans son dos", nous avait confié Sambi Lokonga en décembre 2019 .

Durant son confinement, Albert Sambi Lokonga partage son temps entre l'étude de la "parole de Dieu" et les entraînements individuels. Le jeune milieu de terrain du Sporting d'Anderlecht rêve de reprendre la compétition et surtout d'un "bon resto entre potes". Et en attendant la fin du confinement, il vous conseille de "rester à la maison"!

Les sportifs se confi(n)ent: Albert Sambi Lokonga - Coronavirus: la période de confinement vue par... Durant son confinement, Albert Sambi Lokonga partage son temps entre l'étude de la "parole de Dieu" et les entraînements individuels. Le jeune milieu de terrain du Sporting d'Anderlecht rêve de reprendre la compétition et surtout d'un "bon resto entre potes". Et en attendant la fin du confinement, il vous conseille de "rester à la maison"!

Si Sambi est l’avenir de notre équipe nationale, Mangala pourrait bien en être le présent. Longtemps considéré comme un des joueurs les plus talentueux de sa génération, Orel Mangala, qui est passé par toutes les équipes nationales d’âges, est prêt pour le grand saut.

Formé au Sporting d’Anderlecht, avec qui il atteint par deux fois les demi-finales de la Youth League en 2015 et 2016, le jeune milieu de terrain a rapidement quitté la Belgique pour tenter de conquérir l’Allemagne en 2016. Et c’est chez les U19 de Dortmund que Mangala débute son aventure. Et il la débute plutôt bien puisqu’il devient un pion essentiel des jeunes Borussen et va même avoir l’opportunité de s’entraîner avec l’équipe première aux côtés de Marco Reus et de Pierre-Emerick Aubameyang.

Près de 5 ans plus tard, Orel Mangala comptabilise 44 matches en Bundesliga et 58 matches en deuxième division allemande à seulement 23 ans. Cette saison, le Belge s’érige comme le patron du milieu de terrain de Stuttgart, huitième de Bundesliga. Avec son club, il n’a manqué qu’un seul match et a inscrit un but et délivré 3 passes décisives.

Malgré ses bonnes prestations en Allemagne, Mangala n’avait jamais été appelé en équipe nationale A avant aujourd’hui. Ancien demi-finaliste des championnats d’Europe et de la Coupe du monde avec les U17 belges, Orel Mangala s’est montré patient et a été récompensé par Roberto Martinez, après avoir disputé pas moins de 61 matches en équipes d’âges.

Positionné dans le centre du jeu avec Stuttgart, Mangala a pour habitude d’apporter le surnombre dans la surface adverse. S’il peut descendre d’un cran pour se mettre devant la défense, Mangala s’identifie tout de même à des profils plus offensifs que son compère Sambi Lokonga : "J’aime beaucoup Luka Modric. C’est un travailleur, il est fort avec le ballon et il est costaud défensivement. Je m’identifie un peu à ce type de joueur. Chez les Diables, j’aime beaucoup Mousa Dembélé, Kevin De Bruyne et Radja Nainggolan. C’est le top niveau", avait révélé Orel Mangala, alors âgé de 19 ans.

Sambi Lokonga – Orel Mangala : deux joueurs amenés à remplacer Axel Witsel le temps de trois rencontres… Avant de composer le milieu de terrain des Diables à l’avenir ?