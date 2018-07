"On est vivant !", l'édito de Vincent Langendries

Rodrigo, Philippe et moi en télé. Manu et Eby en radio...tous coincés sous nos casques... on a sué de grosses gouttes. Des gouttes de doute. Oui on a douté mais étions nous les seuls? Vous, devant la télé, devant les écrans géants, dans les cafés, chez des amis,...osez me dire que vous n’avez pas hurlé comme moi : "C’est pas vrai, non ce n'est pas vrai...on va pas se vautrer ici à Rostov- sur-le-Don. Non pas ici. Pas maintenant ! ". À vrai dire, jamais le Diable ne s’est senti si proche de l’enfer.

Takashi Inui et Shinji Kagawa - © Tous droits réservés

Besoin d’un miracle

Alors, oui à 2-0 je suis assis là, stressé et bien calé à 10 mètres de Kawashima, casque sur la tête. Une tête prête à exploser d’incompréhension.

Abasourdi derrière ce dernier rempart nippon. Derrière ce gardien, obstacle à notre miracle. Car c’est bien d’un miracle dont on a besoin. Et puis voilà que je me soulève de terre. Oh non... pas tout seul. Avec Ruben (mon excellent collègue de la VRT) on a regardé ce coup de tête improbable de Vertonghen retomber comme une feuille morte dans le but. On s’est dressé debout sautant de rage, s’embrassant...c’est quoi ce but de ouf ?? Mais on s’en bat les ... nous aurait dit Kevin. Vingt minutes encore et la folie nous prend aux tripes.

Opération sauvetage

Pour éviter de se noyer, éviter le naufrage, un garde côte espagnol, un certain Roberto, nous envoie un hélico. A son bord deux secouristes. Deux grands costauds. Un chevelu prénommé Marouane et un mec baraqué qu’on appelle Nacer.

"Alerte à Malibu" à côté de ça c’est juste une mauvaise blague. Et voilà que le chevelu nous sort sa "spéciale" : un coup de tête ravageur qui te sort celle du diable de l’eau.

Le bateau est à nouveau à flot mais nous, on chavire une deuxième fois. Pur bonheur. Juste un truc de ouf ! Je tombe dans les bras de Richard Evans (le préparateur physique) et des réservistes qui s’échauffent près de moi. Michy, Youri, Thorgan... Mince que c’est bon de partager ces bouffées de chaleur humaine. Allez quoi on s’embrasse. On se tape dans le dos, dans la main,...on hurle. YES ! Ou plutôt "Non"... la Belgique n’est pas morte.