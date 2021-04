Nouvelle inquiétude pour les Diables Rouges : Kevin De Bruyne sort sur blessure face à Chelsea

Alors que la deuxième mi-temps venait de reprendre entre Chelsea et Manchester City en demi-finale de FA Cup, Kevin De Bruyne, au duel avec N'Golo Kante stoppe son action et semble touché à la cheville droite.

Le Diable Rouge donne l'impression de se blesser tout seul et quitte la pelouse de Wembley dans la foulée, remplacé à la 48e par Phil Foden.

Dans cette rencontre, City s'est incliné 1-0 sur un but d'Hakim Ziyech et est éliminé de la FA Cup.

La gravité de la blessure reste encore à déterminer mais à deux mois de l'Euro, il s'agit là d'une nouvelle incertitude autour d'un Diable Rouge alors que Roberto Martinez voit la date butoir concernant la liste des 23 se rapprocher.

Auteur de cinq buts et onze passes décisives en 24 matchs de Premier League, De Bruyne est un incontournable dans le dispositif de Guardiola et porte le brassard de capitaine en cas d'absence de Fernandinho. Son absence serait donc un gros coup dur pour les Citizens, leaders en Premier League, qualifiés pour la finale de Carabao Cup et qui affronteront le PSG en demi-finale de la Ligue des Champions.

Avec la blessure longue durée d'Axel Witsel, les petits bobos à répétition d'Eden Hazard, le doute plane autour de la présence de nombreux cadres du noyau.

En défense, la blessure de Dedryck Boyata et les pépins de Thomas Vermaelen sont aussi une source d'inquiétude.

Le casse-tête attendu autour de la sélection pourrait finalement porter sur la difficulté d'être compétitif à tous les postes plutôt que des choix de luxe entre plusieurs joueurs.