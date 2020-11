Nordin Jbari : "Pour revenir en équipe nationale, il faut d'abord jouer en club"

Romelu Lukaku sera-t-il présent à Tubize ce lundi pour le rassemblement des Diables? - © SERGEI SUPINSKY - AFP

Jbari : "Pour revenir en équipe nationale, il faut d'abord jouer en club." - Complètement Foot -... Ce vendredi, Roberto Martinez a dévoilé une sélection élargie de 32 joueurs pour les trois prochaines rencontres des Diables rouges face à la Suisse en amical (11 novembre) puis contre l’Angleterre (15 novembre) et le Danemark (18 novembre) pour les deux derniers matches de poules de Ligue des Nations. Et petite surprise, Charles De Ketelaere est sélectionné avec les Diables Rouges. Si le joueur est bourré de talents, pour Nordin Jbari, ce n’est peut-être pas le meilleur moment de venir sélection : "De Kettelaer, il a le talent et le niveau pour être appelé. Mais Martinez a un souci dans le timing des sélections. Je prends l’exemple avec Yari Verschaeren qui ne jouait pas et qui a été repris. Ce timing ouvre la porte aux remises en cause. Quand on reprend un joueur qui n’a jamais été en équipe nationale, on essaye de le prendre dans un moment où il est irréprochable. Les nouveaux qui arrivent aujourd’hui sont examinés et ce n’est pas évident de se faire une place. Je me demande donc pourquoi Martinez ne les prend pas quand ils sont en pleine bourre."