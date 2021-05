Nordin Jbari : "Martinez n’a pas appelé Fellaini"

Je ne suis pas certain que Marouane aurait accepté, mais Martinez a fait comme il sait faire un peu " d’enfumage", quand on appelle jamais un joueur c’est qu’on ne veut pas qu’il revienne".

"Je trouve qu’avec la blessure de Witsel en janvier, il aurait pu au moins l’appeler et lui dire écoute, ce n’est pas certain mais quand on voit la situation de Witsel , si j’ai besoin de toi… qu’est-ce que tu en penses ? Même ça, il ne l’a pas fait.

"Quand tu regardes les 26, ça correspond à la manière de travailler de Martinez et c’est respectable. Il respecte le groupe avec lequel il a travaillé pendant des années et il donne la confiance à des joueurs qui lui ont apporté beaucoup à un moment donné. N’oublions pas que Chadli a été très important dans la qualification contre le Japon. Et je vous rappelle que lorsque Chadli a délivré les Diables à la Coupe du monde, il sortait également d’une saison où il n’avait pas beaucoup joué non plus.

Il peut aussi dépanner en numéro 10 mais ce n’est pas sa meilleure place, ça voudrait dire qu’il doute pour Eden Hazard".