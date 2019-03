Nordin Jbari: "Courtois est un grand gardien, il va se relever"

Dans Complètement Foot, David Houdret, Pascal Scimè et Nordin Jbari sont revenus sur la bourde (sans conséquence) de Thibaut Courtois face à la Russie mais aussi sur sa situation au Real Madrid où il a été relégué sur le banc par Zinédine Zidane au profit de Keylor Navas.

Pour Pascal Scimè, l’erreur de Thibaut Courtois s’analyse de deux façons : "D’abord, il y a un excellent pressing russe. Et puis c’est aussi la preuve que dans sa tête, il est moins bien, parce que son statut de numéro 1 omnipotent a été remis en question au Real. Alors surement qu’après le match, il dira que c’était un fait de match mais une erreur comme cela de la part de Thibaut Courtois, ce n’est pas anodin."

Pour Nordin Jbari, c’est d’autant plus dommage au vu de sa situation au Real : "Comme il ne joue plus pour le moment au Real, normalement, l’équipe nationale devrait être une bouffée d’oxygène. Et malheureusement aujourd’hui avec internet, cette bourde va faire le tour du monde et ça veut dire qu’elle va s’arrêter à Madrid. Et franchement ce n’est pas bon. Zidane ne va rien dire parce qu’il est plus grand que ça. Zidane va dire que ça arrive. Mais en même temps, ça donne de la confiance à Navas. Ça donne aussi un peu plus d’énergie aux supporters qui sont contre lui parce qu’il a joué à l’Atletico Madrid et c’était plus facile de taper sur lui quand l’équipe n’allait pas bien. Donc effectivement, ce n’est pas bon. Mais je suis persuadé que c’est un grand gardien et il va se relever. Il y a beaucoup de gardiens qui font des erreurs, Neuer il n’y a pas longtemps, Buffon a commis une bourde face à Manchester United (…) Il ne faut pas oublier qu’il est déjà arrivé au Real Madrid avec des difficultés, il n’a pas joué directement. On l’a remis directement en question dès qu’il est arrivé. Là c’est une année où il doit prouver qu’il mérite d’être au Real Madrid. Moi je sais qu’il mérite. Mais il doit le prouver aux autres."

La situation du gardien belge n'étonne pas tant que ça Pascal Scimè. " Au Real Madrid, tous les postes sont doublés quasiment, à niveau égal. Thibaut Courtois qui va sur le banc au Real Madrid, ce n’est pas non plus un scandale. Il y a Navas qui représente quelque chose au Real aussi. "

Nordin Jbari espère que Zinédine Zidane pourra revoir son jugement et choisir objectivement entre les deux portiers. "On parle de Courtois. Sa réputation est là. Il a été le meilleur gardien de la Coupe du Monde. En Espagne, il a fait des matches extraordinaires avec l’Atletico Madrid. Il est juste dans un moment de difficultés. Zidane le connait. Il sait qui est Courtois. Puis il y a les entraînements, il y a la vie de tous les jours. Il y a la relation qu’il peut tisser avec Zidane. Il y a le comportement qu’il va avoir dans une situation difficile comme il vit. Et Zidane va regarder tout ça. Et puis comme le disait Pascal, avoir deux grands gardiens au Real Madrid, c’est normal. Et là il faut se battre pour avoir sa place. J’espère juste que Courtois se battra à arme égale. Pour le moment il ne part pas sur un pied d’égalité. Zidane préfère Navas."