Nations League : Youri Tielemans veut retrouver la forme et remporter un trophée avec les Diables

Le jeune milieu de terrain des Diables Rouges s’est confié la veille de la demi-finale de la Ligue des Nations. Il a abordé sa forme à lui, celle de la France, l’importance de l’enjeu. Et il a aussi été question de la lutte contre le racisme. Entretien.

►►► À lire aussi : Diables Rouges, la diagonale de Manuel Jous : la Ligue des Nations pour couronner la génération "d'orée" ?

►►► À lire aussi : Belgique-France : les cinq derbies qui ont marqué l’Histoire

►►► À lire aussi : Arthur Theate intègre la sélection pour le Final Four pour "remplacer" Thorgan Hazard

Q : Comment voyez-vous ce match, cette rivalité ?

R : " Moi je suis là pour jouer au foot. En tant que joueur on doit pouvoir faire la part des choses. La dernière fois que l’on a rencontré la France c’était en ½ finale de la Coupe du Monde. Et ils l’ont remportée. J’espère que ce sera notre tour désormais. On doit tout faire pour. "

Q : Vous allez jouer ici à Turin. Ces dernières semaines, quelques supporters italiens se sont illustrés pour des faits de racisme. Quel est votre point de vue par rapport à cela ? Et pourriez-vous, le cas échéant, arrêter le match si de tels faits devaient se produire lors de ce tournoi ?

R : " C’est vraiment dommage. On le répète maintes et maintes fois. Dommage que cela arrive dans un stade de foot mais aussi dans la vie de tous les jours. On n’a pas évoqué notre éventuelle réaction si ça devait se produire face à la France. Mon avis personnel est de ne pas arrêter la rencontre. Je ne veux pas que ces gens soient les vainqueurs de notre sport. Par contre, je souhaite, en pareil cas, que nous entamions certaines démarches. Comme celles qui sont préconisées par nos dirigeants dans pareille situation. "

Q : Vous n’avez pas remporté une seule rencontre à part en Coupe de la Ligue en septembre, comment jugez-vous votre forme actuellement ?

R : " Je ne me pose pas de question. Et j’agis sur ce que je peux contrôler : mon travail… En dehors du terrain ou sur le terrain. Je fais ce qu’il faut pour aider l’équipe et mes prestations suivront naturellement. C’est vrai que c’est un peu compliqué avec Leicester mais le passage en sélection va nous faire du bien. On va prendre un peu de fraîcheur. "

Q : Que faudra-t-il améliorer par rapport à 2018 pour battre la France ?

R : " Ce match, c’était joué à un détail : un corner… Nous n’avions pas commis beaucoup d’erreurs dans ce match. Cela se jouera à nouveau sur des détails ce jeudi. C’est comme ça dans les grands matches. J’espère que le brin de chance sera pour nous cette fois. "

Q : Contre l’Italie en juillet, ça avait été difficile de sortir de leur pressing. Comment faire cette fois si la France joue de la sorte ?

R : " On avait eu du mal c’est vrai surtout en première mi-temps. Mais après on a joué la Tchéquie qui nous avait aussi pressés haut. Ça avait été compliqué là-bas. Mais chez nous au retour on avait trouvé la parade. J’espère que cela va nous servir cette fois. "

Q : Vous débarquez directement en demi-finale dans ce tournoi. Avez-vous le sentiment de participer à une grande compétition ?

R : " C’est évident. On a joué le Danemark, l’Angleterre, l’Islande pour arriver ici. C’est le travail de toute une année. On doit désormais en profiter au maximum. Attention, les Français ont sans doute appris de leurs erreurs lors de cet Euro. Nous aussi… "