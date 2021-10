Nations League : Une victoire contre la France, et Roberto Martinez égale Guy Thys !

Le 3 août 2016, quelques semaines après un Euro noyé par une bande de Gallois, l’Union Belge signait ce Catalan à peine connu des Belges… pour sa vie commune avec Romelu Lukaku et Kevin Mirallas à Everton. 64 matches plus tard, Roberto Martinez affiche 50 succès, 9 partages et seulement 5 défaites, toutes compétitions confondues.

Certes, les époques ont changé : les calendriers sont surchargés et proposent bien plus de rencontres internationales, propices à la création d’une dynamique de groupe et d’automatismes. Il est clair également que Guy Thys avait construit une armada au départ d’un collectif de guerriers plus efficaces ensemble… que par le génie de quelques-uns. Quand il reprit les Diables (Blancs à l’époque…) fin des années 70, l’Anversois dut d’ailleurs tout reconstruire et passa en revue une bonne partie des joueurs de D1 belge – parmi lesquels les chauves à moustache Charly Jacobs de Charleroi et Rudy Haleydt de Waregem….

Roberto Martinez a bien sûr eu la chance d’hériter d’une génération dorée suintant le talent et le vécu au sein des plus grands clubs étrangers. Il a bénéficié des fondations creusées avant lui (et en vitesse…) par le coup de vent Dick Advocaat, puis cristallisé la 1e place au ranking FIFA… décrochée du temps de Marc Wilmots. Mais il a surtout, tous les joueurs le disent, consacré une culture de la performance et un plaisir à vivre ensemble, qui mènent aux records actuels.