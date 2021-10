Nations League : les Italiens toujours motivés, se fichent de ce que pensent "Courtois ou les Belges"

Après la défaite dramatique contre les Français, jeudi, Thibaut Courtois a clairement fait savoir devant qu'il n'attendait pas avec impatience le match contre l'Italie pour la troisième place de la Ligue des Nations. "Je ne sais même pas pourquoi nous jouons ce match", a déclaré le gardien de but des Diables Rouges, jeudi aux journalistes.

Les Italiens pensent le contraire et veulent à tout prix éviter une deuxième défaite consécutive devant leur propre public. "Nous ne sommes pas intéressés par ce que Courtois ou les Belges pensent de ce match", a déclaré Jorginho lors d'un point presse samedi. "La seule chose qui compte est la façon dont nous abordons ce match et notre motivation. Nous avons perdu pour la première fois après une série de 37 matchs, donc nous avons faim pour faire mieux. Ce ne sera pas facile : la Belgique possède une équipe de haut niveau et est numéro un mondial depuis plusieurs années. Nous devrons jouer à cent pour cent pour les battre."

Manuel Locatelli partage cet avis. "Soyez juste sûrs que nous voulons gagner", a déclaré le milieu de terrain de la Juventus, qui peut espérer une place de titulaire dans son propre stade. "Nous voulons retrouver le chemin de la victoire et, de plus, nous avons besoin de victoires pour notre place dans le classement FIFA."

Dans ce classement mondial, les Italiens occupent la cinquième place. Les sept premiers, y compris le pays hôte, le Qatar, seront les têtes de série lors du tirage au sort des groupes de la phase finale de la Coupe du monde de l'année prochaine, en avril prochain.