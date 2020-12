Nations League: Les Diables rouges affronteront la France en 1/2 finale

Les Diables Rouges, éliminés lors de la précédente édition à la suite d' une défaite 5-2 en Suisse , se sont qualifiés en remportant le groupe 2 avec un bilan de 15 points sur 18, et une seule défaite, 2-1, en Angleterre.

Le tirage au sort des 1/2 finales de la Nations League s'est déroulé ce jeudi à 17h30 à Nyon. La Belgique sera opposée à la France le 7 octobre 2021 à Turin et l'Espagne à l'Italie le 6 octobre à Milan.

En juin 2019, le Portugal avait battu les Pays-Bas en finale (1-0) de la première édition jouée chez elle. L'Angleterre avait pris la 3e place au détriment de la Suisse après la séance des tirs au but (6-5, 0-0 après prolongation).

L'Italie a pris le meilleur dans le groupe 1 sur les Pays-Bas, la Pologne et la Bosnie. Dans le groupe 3, la France a éliminé le tenant du titre le Portugal, ainsi que les vice-champions du monde croates et la Suède. Comme les Azzurri, les Bleus de Didier Deschamps, champions du monde, sont demeurés invaincus lors de cette phase qualificative.

L'Espagne a bouclé sa campagne sur un coup d'éclat, 6-0 aux dépens de l'Allemagne, ce qui lui a permis malgré une défaite en Ukraine et deux partages, en Allemagne et en Suisse, de finir en tête devant la Mannschaft, la Suisse et l'Ukraine.