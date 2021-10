Nations League : Italie - Belgique : Vanaken, Saelemaekers et Batshuayi titulaires ( Direct commenté et audio 15h)

La défaite face à la France à peine digérée, les Diables retrouvent le chemin des pelouses ce dimanche pour affronter l'Italie. Une petite finale pour le bronze au doux parfum de revanche, puisque les Belges s'étaient inclinés face à la Squadra Azzurra en quarts de finale du dernier Euro.

Echaudés par cette élimination précoce et par la désillusion vécue jeudi soir face aux Français, les hommes de Martinez voudront sans doute se sublimer pour oublier les récentes déboires et redorer leur blason.

Mais face à eux, les Transalpins ne seront assurément pas des oiseaux pour le chat. Convaincants champions d'Europe, les hommes de Roberto Mancini viennent de concéder leur premier revers en 37 matches en s'inclinant contre l'Espagne.

Elément important, les deux coaches pourraient être tentés par une tournante et laisser quelques cadres au repos. Côté belge, on évoque notamment Eden Hazard, Kevin de Bruyne, Thibaut Courtois et Romelu Lukaku.

Alors laquelle de ces deux équipes en quête de revanche parviendra à prendre le dessus sur l'autre ? Début de réponse dès 15 heures en direct commenté et en live audio ici.