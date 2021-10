Nations League : des Diables rouges malchanceux s’inclinent face aux champions d’Europe italiens (2-1)

Les Diables rouges se sont inclinés 2-1 face à l’Italie en petite finale de la Nations League ce dimanche après-midi. Nicolo Barella a ouvert le score juste après le retour des vestiaires alors que Domenico Berardi a converti un penalty obtenu par Federico Chiesa . Charles de Ketelaere , monté à l’heure de jeu, a rendu espoir aux Belges à la 87e minute, insuffisant cependant. Les Diables ont joué de malchance en touchant à deux reprises la transversale Pour la première fois depuis le début de l’ère Martinez, la Belgique perd deux rencontres d’affilée. Et si la déception est logique, il s’agit de deux défaites contre le champion du monde et le champion d’Europe, ne l’oublions pas. Il est désormais temps de se projeter vers le prochain objectif : la Coupe du monde au Qatar dans 14 mois.

L’Italie met le pied sur le ballon dès les toutes premières minutes de la rencontre. Mais les Belges ne déméritent pas et Michy Batshuayi se met en évidence dès la septième minute, mais sa frappe passe au-dessus. On voit Roberto Martinez invectiver l’arbitre à plusieurs reprises en ce début de rencontre, assez rare pour le souligner.

Encore une nouvelle possibilité pour l’Italie à la 20e minute. Chiesa sert parfaitement Raspadori… Pour l’instant, la domination est italienne. La défense belge ne rassure pas suffisamment.

Alderweireld donne un peu de boulot à Donnarruma à la 24e minute en déviant de la tête un corner. On connaît une bien meilleure phase dans cette rencontre, avec d’ailleurs la plus grosse occasion de la rencontre jusque-là : Alexis Saelemaekers touche la barre transversale et passe très près de l’ouverture du score !

La rencontre s’équilibre petit à petit. Mais les Azzurri passent vraiment très prêts de l’ouverture du score juste avant la pause : Thibaut Courtois sort le grand jeu sur une frappe de Chiesa, en un contre un juste avant la pause. Mais les deux équipes rentrent au vestiaire avec un score vierge, si certains doutaient de la motivation du portier belge avant la pause, ils sont à présent rassurés.