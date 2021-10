Nations League - Belgique-France : les 5 raisons d'y croire... ou pas

Mardi 10 juillet 2018, Saint-Pétersbourg. Jeudi 7 octobre 2021, Turin. Entre ces deux balises, 1.185 jours et 2.818 km. Quel est le chemin parcouru depuis la demi-finale du Mondial russe perdue contre les Bleus ? Quelles sont nos chances d’inverser le cours de l’Histoire ? Avant les retrouvailles de jeudi soir en Nations League, tentative de réponse en 5 pour… et en 5 contre.

Piégés par le bloc bas bleu à Saint-Pétersbourg, aveuglés par les louanges sur leur jeu pétillant et leur propre possession de balle (60%), les Diables avaient buté sur leur manque de plan B tactique. Ils ont, depuis, gagné en lucidité et en vécu : ils sont toujours capables d’imposer leur jeu dominant mais ils ont progressé en perte de balle et en rendement. Le bénéfice de l’expérience internationale… et d’une défaite très longue à digérer.

Eden Hazard pétait la forme l’été 2018, Kevin De Bruyne marchait aussi sur l’eau. Mais Romelu Lukaku a pris, lui, une dimension stratosphérique : snobé (voire maltraité ?) par José Mourinho à Manchester United, Big Rom a chaussé ses bottes dans la Botte et y est devenu un prédateur redoutable, affamé, infatigable… et surtout régulier. Buteur en série de l’Inter, il a emmené son costume à Stamford Bridge... quand bien même la gâchette est humide ces dernières semaines. Heureusement, Rom frappe comme un damné avec les Diables : 27 buts en 26 caps depuis Saint-Pétersbourg !

Rarement un match de football aura creusé autant le schisme que la demi-finale de 2018 : déluge de commentaires haineux, confinant aux plus bas instincts de racisme primaire, les propos d’après-défaite ont réveillé quelques vieilles velléités agressives bien éloignées de l’habituelle tchatche bienveillante entre Belges et Français. Privés de leur rêve de trophée en Russie au bout d’un match frustrant, les Diables veulent gommer l’Histoire à Turin. Quand bien même Axel Witsel & Cie martèlent que de seum, il n'est pas (plus ?) question.

La folie Leo Messi à Paris d’un côté, et de l’autre un départ du Barça par la toute petite porte: le début de saison de Kylian Mbappé et d' Antoine Griezmann est parsemé de doutes, de faux départs… et de bouderies. Méconnaissable à Bruges, le sprinteur de Paname semble traîner l’échec de son vrai-faux transfert au Real. Retourné à l’Atletico, le régisseur des Bleus recherche toujours sa meilleure forme.

Karim Benzema © Belga

KARIM BENZEMA

Plus que jamais (et sans manque de respect à notre Romelu national… qui dit d’ailleurs pareil !), le grand barbu de Bernabeu apparaît comme l’attaquant le plus complet du monde à l’heure actuelle. Si le duo Lewandowski-Ronaldo incarne l’instinct du prédateur, Mbappé le coup de rein inarrêtable et Messi le coup de patte imparable, Karim Benzema cumule tout : l’œil du rapace, le crochet meurtrier, le dribble chaloupé, la course effrénée, le jeu dos au but et la frappe atomique. On se pâme de plaisir devant la combinaison intégrale de l’ex-paria version sextape. Sauf ce jeudi.

LA DEFENSE DES DIABLES

Si l’axe défensif français Varane-Kimpembe ne donne pas les mêmes garanties de rigueur que le duo Varane-Umtiti en 2018, la lenteur de la défense belge reste un thème permanent de réflexion… et d’inquiétude. Même face à d’aimable Estoniens, les arrières belges semblent lents et fébriles : que dire dès lors face aux flèches hexagonales ? Même si leur expérience reste un trésor inestimable, les Jan Vertonghen, Toby Alderweireld et autre Thomas Vermaelen (retenu au Japon) subissent plus que jamais la ligne du temps et le poids du vieillissement.