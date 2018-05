Naples avec Mertens s'impose et envoie Crotone en Serie B

Naples s'est imposé à domicile face à Crotone (2-1) dimanche lors de la trente-huitième et dernière journée de Serie A. Les Napolitains (91 points), deuxièmes, envoient par la même occasion Crotone (35 points), dix-huitième, en Serie B.

Milik (23e), préféré sur le front de l'attaque à Dries Mertens, a ouvert le score pour Naples avant que Callejon (32e) ne donne une avance de deux buts aux Napolitains avant le repos. Après la montée au jeu de Dries Mertens, à la 67e, Crotone a réduit le score en toute fin de rencontre grâce à Tumminello (90e) mais n'a rien pu faire pour empêcher la relégation.

Dans le même temps, Cagliari (39 points) s'est sauvé à domicile en dominant l'Atalanta (1-0) grâce à un but tardif de Ceppitelli (87e). L'Atalanta (60 points), qui alignait Timothy Castagne, termine à la septième place et disputera les qualifications pour l'Europa League.

La Spal s'est également sauvée à domicile en l'emportant face à la Sampdoria (3-1). Antenucci a ouvert le score dès la 4e pour les locaux sur penalty avant que Caprari ne laisse les Génois à dix à la 33e pour abus de cartons jaunes.

Grassi (50e) et Antenucci (52e), de nouveau, ont ensuite permis aux locaux de creuser l'écart avant que Kownacki (66e) ne sauve l'honneur pour les visiteurs. La Spal (38 points) termine à la dix-septième place tandis que la Sampdoria (54 points), qui a aligné Dennis Praet toute la rencontre, est dixième. Chievo (treizième avec 40 points) s'est imposé sur le plus petit écart (1-0) face à la lanterne rouge Benevento (21 points) grâce à un but d'Inglese (50e). Samuel Bastien est monté au jeu à la 59e.

Enfin, le Genoa, avec Stephane Omeonga dès la 38e, s'était incliné un peu plus tôt face au Torino (1-2). Falque (30e) et Baselli (58e) ont donné une avance de deux buts aux visiteurs avant que le Genoa ne réduise le score grâce à Pandev (80e) en fin de rencontre. Au classement, le Genoa (41 points) termine à la douzième place tandis que le Torino (54 points) est neuvième.