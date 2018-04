Naples, avec Mertens en 2e période, bat l'Udinese et revient à 4 points de la Juventus

Naples s'est imposé 4-2 face à l'Udinese mercredi en match comptant pour la 33e journée du championnat d'Italie de football. Dries Mertens est monté au jeu à la 57e. Ce succès permet aux Napolitains de revenir à quatre points de la Juventus, qui a partagé à Crotone (1-1). Les deux équipes s'affronteront dimanche (20h45)à Turin.

L'Udinese a mené deux fois à la marque par Jankto (41e, 0-1) et Ingelsson (55e, 1-2). Mais Naples a redressé la barre par Insigne (45e+2, 1-1) et Albiol (64e) avant de prendre le large par Milik (70e) et Tonelli (75e).

La Lazio, avec Jordan Lukaku à partir de la 72e, s'est imposée à la Fiorentina (3-4) au terme d'un match qui a commencé par l'exclusion du gardien florentin Sportiello (7e) et du milieu romain Murgia (14e). Veretout a porté trois fois la Fiorentina au commandement (16e, 31e, 54e) et à chaque fois La Lazio a refait son retard par Alberto (39e), Caceres (45e+1) et Anderson (70e). Finalement, Alberto a donné les trois points aux Romains (64), qui reprennent la 4e place à l'Inter (63).

L'Atalanta s'est imposée à Benevento (0-3), la lanterne rouge. Timothy Castagne est monté à la mi-temps alors que son équipe menait 0-1 grâce à Freuler (21e). Barrow (49e) et Gomez (67e) ont permis à la formation de Bergame (52 points) de revenir à deux unités de la 6e place, qualificative pour l'Europa League. En s'imposant face à Bologne (1-0), Praet et la Sampdoria peuvent aussi continuer à rêver de l'Europe: le club génois est 8e avec 51 points.

Avec Nainggolan réserviste, l'AS Rome conserve sa troisième place (64 points) après avoir battu Genoa (2-1) qui a laissé Omonga sur le banc. Samuel Bastien a connu le même sort avec Chievo lors du nul blanc à la Spal.

PAYS-BAS:

Roda JC a partagé l'enjeu 2-2 face au PSV Eindhoven, qui est déjà assuré du titre, dans le cadre de la 32e journée du championnat. La délégation belge de l'équipe de Kerkrade s'est mise en évidence: Vansteenkiste a ouvert la marque (29e, 1-0) et Vancamp, qui est sorti pour Ngombo (79e), a donné l'assist sur le but de Gustafson (65e, 2-1). Milts est resté sur le banc. Lozano (32e, 1-1) et Hendrix (86e, 2-2) ont évité la défaite au PSV, qui compte 81 points. Malgré ce beau résultat, Roda (27 points) reste 16e et premier barragiste.

Avec Castro dans le but et Wuytens et Van den Buijs sur le banc, Heracles est allé prendre un point à l'Excelsior (2-2) alors qu'il s'est retrouvé à dix à la suite de l'exclusion de Van Ooijen (59e). Messaoudi (7e) et Van Duinen sur penalty (51e) ont lancé l'équipe de Rotterdam mais un doublé de Monteiro a cassé leur élan. Les deux équipes restent sur leurs positions: l'Excelsior (40) est 10e et Heracles (38) 11e.

Sanusi a disputé l'intégralité de la rencontre qui a vu le Sparta Rotterdam s'imposer face à Breda avec Haemhouts réserviste (2-1). Le Sparta reste 17e mais compte trois points de moins que Breda, 15e et premier non relégable.

Croux et Azzouai, monté à la 56e, n'ont pu aider Willem II à résister à Feyenoord (1-5). Les vainqueurs (60 points) sont 4e et Willem II (33) est 14e.