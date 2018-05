Nainggolan : "Sur base de mes qualités, je devais faire partie de cette équipe"

Principal exclu de la sélection belge de Roberto Martinez pour le Mondial 2018, Radja Nainggolan s'est exprimé pour la première fois dans les médias lundi après-midi. Il a été contacté par téléphone par VTM Nieuws.

"Il y a quelques jours, Martinez a dit qu’il voulait un équilibre et un système dans son équipe. Mais je ne sais pas de quoi il s’agit. Je n’ai jamais eu de problèmes avec les autres joueurs ni de problèmes au niveau tactique. Je ne sais donc pas ce qu’il demande exactement à ce niveau", a déclaré le 'Ninja' quelques heures après avoir annoncé sa retraite internationale sur les réseaux sociaux.

"Chapeau à Martinez d'être venu jusqu'à Rome pour venir me parler mais je pense que j'aurais dû obligatoirement être repris sur base de mes qualités et sur ce que j’ai montré footbalistiquement. Je n’ai jamais pu vraiment faire mes preuves et je ne vais pas repartir à zéro à 30 ans. C’est un peu comme un malade qui est à l’hôpital. Il se bat pour survivre mais à un certain moment, il lâche prise. C’est la même chose pour moi. J’en ai assez."