Demi-finaliste de la Ligue des Champions avec la Roma, toujours en course pour une sélection pour le Mondial, Radja Nainggolan pourrait être un des hommes de la fin de saison. Le médian des Diables "espère" toujours aller en Russie. "J'ai déjà montré que je peux être un joueur important pour les Diables rouges." Sportivement, personne n'en doute. Mais son entente avec Roberto Martinez n'a pas toujours été un long fleuve tranquille. Leur relation "a changé" et "s'est améliorée", affirme-t-il. "Il me parle plus qu'avant. Et d'une autre manière aussi", explique-t-il au Laatste Nieuws. Les deux hommes se comprennent mieux et Radja a particulièrement apprécié que le sélectionneur l'autorise à quitter le rassemblement des Diables pour aller rendre un dernier hommage à son grand-père décédé. "J'avais peur de ne pas pouvoir jouer contre l'Arabie Saoudite si je quittais l'entraînement", raconte-t-il. "Mais quand j'ai demandé au coach si je pouvais me rendre auprès de mon grand-père, il m'a dit : "Vas-y. Il y a des choses plus importantes que le football"". De retour dans le groupe, Nainggolan a joué la dernière demi-heure de l'amical contre l'Arabie Saoudite. "Cela m'a fait réaliser que l'entraîneur est sensible à ce genre de chose. Il a un côté très humain".

Nainggolan : "Ma relation avec Martinez s'est améliorée" - © FILIPPO MONTEFORTE - AFP

Nainggolan est un personnage, une gueule. Avec ses excès et il le reconnait. "Je fume, je bois de temps en temps. Et j'ai fait des erreurs. Comme au nouvel an. Ce n'était pas malin de me filmer dans cette situation (...) Mais je veux vivre comme quelqu'un de normal. Le football est toujours un hobby, pas une obsession." L'ancien joueur de Cagliari refuse d'ailleurs le rôle d'exemple. "Je suis un footballeur. Je dois donner l'exemple sur le terrain. En dehors, c'est aux parents de bien éduquer leurs enfants. Comme j'essaie de le faire avec mes quatre enfants."



Sur le terrain justement, le Ninja et la Roma ont épaté toute la planète foot en éliminant le Barça en quart de finale de Ligue des Champions. "Le lendemain, j'avais encore du mal à y croire. Cela semblait mission impossible après le 4-1 en Espagne. Incroyable. Barça-PSG (la fameuse remontada de la saison dernière, ndlr), c'était aussi impressionnant, mais ce genre de retournement tu peux encore t'y attendre. Ce que nous avons fait est unique. Personne n'imagine que ce genre de chose est possible. Avant le match, je me disais que ce serait déjà beau de battre Barcelone. Je n'ai commencé à croire à la qualification qu'à 2-0."



Un tatouage pour fêter une éventuelle victoire en C1 ?



Pour encore avancer dans la compétition, la Louve va devoir se défaire de Liverpool. "Pour moi, c'est l'adversaire le plus difficile des trois. Pas que les Reds aient plus de qualités que le Real ou le Bayern, mais Liverpool est une équipe avec beaucoup d'engagement et qui n'a rien à perdre."



S'il doit choisir entre une participation au Mondial avec les Diables et une victoire en C1 avec la Roma, le Ninja opte pour le trophée. "Parce que la Belgique a encore une longue route à faire si elle veut être championne du Monde, alors que la Roma est déjà en demi-finale", justifie-t-il.



Et en cas de victoire à Kiev le 26 mai prochain, Radja s'offrira "probablement" un tatouage de la Coupe aux Grandes Oreilles.